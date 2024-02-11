Ertuğrul Sağlam: “ Kötü yakalandık”

“İYİ BİR MAÇ OYNADIĞIMIZI SÖYLEYEMEM”

Sağlam şu şekilde konuştu: “Keyif veren bir skor ortaya çıkmadı. Zemininde bunda etkisi var ama hiçbir şekilde bunu mazeret olarak sunmuyorum. İkinci yarıda bölüm bölüm Boluspor iyi oynadı. Sakin olmaya çalıştık. Fakat net pozisyon olmadan ikinci yarıyı tamamladık. Maç maalesef istemediğimiz bir şekilde bitti. Bu tür deplasmanların zor oluyor. Sonuçta 2 puan kaybına üzülüyoruz. Ama bu ligde puan kayıpları her zaman oluyor. Zirveyi zorlayan takımların hepsi bunu yaşadı. İyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. Artık yapmamız gereken hem yeni transferlerimizin adaptasyonunu tamamlayıp daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşabilmek. Maalesef sezon başında da bu sıkıntıyı yaşadık. Devre arası takviyelerinde de özellikle ihtiyacımız olan hem orta sahayı hem de forvette Tanque krizi yaşadık. Mevcut oyuncuların içinden iyisini almaya çalıştık. Bu durum bizi olumsuz etkilemeyecektir inşallah.

“RAMİL’İ TAM İSTEDİĞİMİZ GİBİ KULLANAMADIK”

Normalde bu maçta Tanque ile oynarken Ramil’i tam istediğimiz gibi kullanamadık. Sonrasın da Chris’i aldık. Fakat oyunla beraber ön taraftaki üretkenliği sağlayamadık. Üzgün olduğumu söylüyorum ama önümüzde çok izin bir yol var. Bir an evvel kaybettiğimiz 2 puanın bize olumsuz bir oluşturmasına izin vermeden önümüzdeki haftaya odaklanmak zorundayız.

Daha fazla çalışıp yeni transferlerin takıma entegresi bir an evvel yapıp istediğimiz kadroyu sahaya sürmemiz gerekiyor. Bir sonraki maça kadar 7-8 günümüz var. Daha hedefe inanmış bir topluluk olarak yolumuza devam edeceğiz. 12 haftalık bir periyot var. Uzun bir dönem. Son 2-3 haftada bile herşeyin değiştiği bir futbol ortamı yaşıyoruz. Son haftada bile şampiyonun belirlendiği, ki biz bunu Samunspor’da yaşadık, son haftaya kadar bu yarış devam edecek. 3 takımlı bir yarış gibi görünüyor. Eyüpspor biraz daha önde arkada arkada 2 takım ikincilik için yarışıyor gibi görünse de ben bu ligde çok daha farklı skorların alınabileceğini söylüyorum. Biz diğer takımların aldığı sonuçlara bakmadan kendi oynadığımız maçların hepsini kazanırsak ligi en kötü 2. olarak bir bitirecek bir fikstür var önümüzde.

“TRANSFERLER BOZULDU”

Biz transferde birçok oyuncuyla görüşme yaptık o oyuncuların. İsmi kulüpte konuşulmaya başladıktan 5 dakika sonra falan yerel medyada bu isimler zikredilmeye başladı. Yani bu bizim kulübümüz için gerçekten büyük bir sıkıntı. Ve o yüzden transfer bozuldu ve Ciddi anlamda sıkıntı yaşadık biz. Dolayısıyla tam bitti derken işte İsrail’de oynayan Pierrot ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığımız oyuncu Afobe, yani ikisi de tam böyle bitti derken, Nikoliç’te aynı şey yaşandı. Dolayısıyla bir sıkıntılı süreç yaşadık. Tabii dönem çok zor bir dönemdi. Tecrübe yaşadık, acı bir tecrübe yaşadık yani transferin son 2 gününde istediğiniz oyuncu alabilmenin bir yolu vardır, parayı bastıracaksınız, birinin iyi oyuncusunuz, söküp alacaksınız. Aynı Japon takımının bize yaptığı gibi. 750.000 euro'yı yatırdı. Kendisine de 1.000.000 mu neyse artık verdiği oyuncuyu aldı gitti. Dolayısıyla o saatte çok süper ve mükemmel bir oyuncuyu bizim alma şansımız yoktu zaten.

“MAALESEF BÖYLE BİR SÜREÇ YAŞADIK”

Öyle bir bütçemiz zaten yok. Ki o dönemde ya kulübünün işte bırakması gerekir ki işte o kulüplerin de transfer yapabilmesi için onların da zamanı yani oyuncuyu alacaksın ama adam da işte Partizan da Nikoliç’in transferi o yüzden bitmedi. Adam son gün son saniyede biz adam diyor ki ben de onun yerine oyuncu koymak zorundayım, koyamıyorum diyor. Velhasıl böyle sıkıntılı bir süreçti. Mevcutların içerisinden alabileceğimiz bize faydalı olabileceğini düşündüğümüz, beklediğimiz oyuncuyu aldık. Yani bu konuda çok iddialı olduğumuzu söyleyemeyiz açıkçası. Ama maalesef böyle bir süreci biz yaşadık. Bu da tabii herhalde herkese çok ciddi anlamda bir tecrübe olur. Yani kötü yakalandık açıkçası.