İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Film ekibi de gala saatine doğru kente gelmeye başladı. Duayen gazeteci Meliha Okur’da Başkan Hürriyet’in davetlisi olarak İzmit’e gelerek gala saatini beklemeye başladı. Hürriyet gala öncesi Meliha Okur ile bir araya gelerek bol bol sohbet ederek gala heyecanını paylaştı.
- Kültür-Sanat
Usta Gazeteci Meliha Okur büyük gala için İzmit’te
Usta gazeteci Meliha Okur, doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası için İzmit’e geldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.