Usta Gazeteci Meliha Okur büyük gala için İzmit’te

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Film ekibi de gala saatine doğru kente gelmeye başladı. Duayen gazeteci Meliha Okur’da Başkan Hürriyet’in davetlisi olarak İzmit’e gelerek gala saatini beklemeye başladı. Hürriyet gala öncesi Meliha Okur ile bir araya gelerek bol bol sohbet ederek gala heyecanını paylaştı.