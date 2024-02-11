Hürriyet: Leyla Hanım Filmi İzmit Halkına armağan olsun

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

“TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ROL MODEL”

Gala gösterimi öncesinde kırmızı halıda yürüyen ve açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı, “Bu akşam çok heyecanlıyız. Leyla Atakan sadece İzmit için değil Türkiye için önemli bir rol model. Kadının siyasetteki yeri ve mücadelesini en iyi anlatan örneklerden bir tanesi. Ne yazık ki Türkiye bunu çok bilmiyor zaman zaman İzmitlilere bile hatırlatmak zorunda kalıyoruz.

“3 YILA DÜNYA ESER SIĞDIRMIŞ”

‘İzmit Unutmaz’ ifadesini çok önemsiyoruz. Kentin vefası, kente iz bırakan insanların hatırlanmasına değer veriyoruz. Bu proje üzerine çalışıyorduk. Leyla Hanımın hayatı, siyasetteki mücadelesi, kente kattığı yatırımlar, halkçı yaklaşım o zorlu dönemlerde önemli işler yapması çok kıymetli. 43 günde Kocaeli Fuarını bitirmesi, su sorununu çözmesi, ekmek problemlerini çözmesi ‘Halkın kızı’ olarak adlandırılan bir figür olması çok önemli. 3 yıllık görev süresine dünya eser sığdırmış.

“KENTLER SANATLA İYİLEŞİR”

Leyla Atakan biz kadın siyasetçilerin önemli rol modeli. İstedik ki hatırası daha çok yaşatılsın, tarihe iz bıraksın, bir eserler taçlandırılsın. Aslında bu Leyla Atakan filmi sadece Leyla Hanım’a dair değil, gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarımıza saygımızın ve vefamızın göstergesi. Erol Köse’den Sefa Sirmen’e, Hikmet Erenkaya’dan Metin Alan’a kadar bu kente alın teriyle hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımıza aslında vefamızı gösteriyoruz. Kentler sanatla iyileşir. Sanatla geçmişi geleceğe taşırız. O yüzden bu filmi yaptırmayı istedik. Bu akşam ilk gösterimimizi yapacağız. Aslında geçen sene yapacaktık ama 6 Şubat depremi nedeniyle gala yapamamıştık. Halkımız çok bekledi. 1 sene sonra bu akşam nasip oldu. İnşallah bu akşam güzel bir gala gerçekleştireceğiz.

“KENT BUNU HAK EDİYOR”

Bütün film ekibimiz buradalar, bütün sanatçı arkadaşlarımız buradalar. Meliha Okur gibi önemli bir gazeteci konuklarımızdan bir tanesi. Çok sayıda misafir ağırlayacağız bu akşam. Güzel İzmitlilere yakışır bir olması için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte çok emek verdik, çok çalıştık. Kent bunu hak ediyor. Kentimize gelen tüm konuklarımıza ‘Hoş geldiniz’ diyorum.

“ÇOK GÜZEL BİR FİLM OLDU”

Güzel bir gala olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum. Pişman olmayacaksınız. Çok güzel bir film oldu. O dönemi anlatan nostaljik bir film oldu. Gani Müjde’nin senaryo danışmanlığından İlke İşisağ yönetmenimize kadar çok profesyonel bir ekip çalıştı. Özge Borak, Devrim Nas, Bekir Aksoy gibi çok önemli sanatçı kadromuzla birlikte güçlü bir film oldu. Kentimize, bütün sosyal demokrat başkanlarımıza armağan olsun”