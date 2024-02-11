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‘Leyla Hanım’ın başrol oyuncusu Özge Borak: Hem mutluyum hem gururluyum

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminde Leyla Atakan’ı canlandıran ünlü oyuncu Özge Borak büyük gala öncesi, “Hem mutluyum hem gururluyum” dedi 

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‘Leyla Hanım’ın başrol oyuncusu Özge Borak: Hem mutluyum hem gururluyum mask
‘Leyla Hanım’ın başrol oyuncusu Özge Borak: Hem mutluyum hem gururluyum
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İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 

“ÇOK HEYECANLIYIZ”

Filmde efsane başkan Leyla Atakan’ı canlandıran başrol oyuncusu Özge Borak gala öncesi yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlıyız. O yüzden bir an evvel filmi seyretmek istiyoruz. Herkesin izledikten sonra neler hissedeceğini de çok merak ediyoruz. Bugün burada olmaktan hem mutluyum hem gururluyum” dedi. 
# Leyla Hanım, türkiye, Kadın, Leyla Atakan, seçim

11 Şub 2024 - 19:50 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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