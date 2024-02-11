‘Leyla Hanım’ın başrol oyuncusu Özge Borak: Hem mutluyum hem gururluyum

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
“ÇOK HEYECANLIYIZ”
Filmde efsane başkan Leyla Atakan’ı canlandıran başrol oyuncusu Özge Borak gala öncesi yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlıyız. O yüzden bir an evvel filmi seyretmek istiyoruz. Herkesin izledikten sonra neler hissedeceğini de çok merak ediyoruz. Bugün burada olmaktan hem mutluyum hem gururluyum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.