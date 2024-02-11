‘Leyla Hanım’ın başrol oyuncusu Özge Borak: Hem mutluyum hem gururluyum



İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

“ÇOK HEYECANLIYIZ”

Filmde efsane başkan Leyla Atakan’ı canlandıran başrol oyuncusu Özge Borak gala öncesi yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlıyız. O yüzden bir an evvel filmi seyretmek istiyoruz. Herkesin izledikten sonra neler hissedeceğini de çok merak ediyoruz. Bugün burada olmaktan hem mutluyum hem gururluyum” dedi.