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Kocaeli'de yağış günlerce sürecek!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de yağış olacak mı? Yağış ne kadar sürecek?

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Kocaeli'de yağış günlerce sürecek!
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? Kocaeli'de yağmurlar ne kadar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın başlayacak olan yağışlar hafta boyu devam edecek. Sıcaklıklar ise düşüşe geçecek. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli'de yağış günlerce sürecek!
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11 Şub 2024 - 20:07 - Gündem

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