Uğur Saral: Leyla Atakan kadınlarımız için bir rol model

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

“İLGİ ÇOK YÜKSEK”

Muhteşem gala programı öncesinde etkinliğin yürütücüsü olarak açıklamalarda bulunan KYÖD Başkanı Uğur Saral, “Bu akşam buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. İlgi çok yüksek. Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanımız Leyla Atakan’ı, İzmit’in Leyla ablasını bu akşam çok güzel bir filmle anıyor olacağız. Aynı zamanda onun yaptıklarını halkımıza göstereceğiz.

“GÜZEL BİR GALA PROGRAMI”

Leyla Atakan modern Cumhuriyetin kadın direnişinin, kadın mücadelesinin ilk örneklerinden. Kadınlarımıza rol model oluyor. O yüzden kendisinin yaptıklarını anlatmamız çok önemli. Bu akşam da İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte çok güzel bir gala programı organize edildi. Bu akşam herkese Leyla hanımın hayatını izletiyor olacağız” dedi.