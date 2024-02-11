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Gökhan Ercan: Fatma hanım ile ikinci Leyla Atakan’ı görüyoruz adeta 

İzmit’in efsane başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin gala etkinliği öncesinde konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Fatma hanım ile birlikte ikinci Leyla’yı görüyoruz adeta. Belediyeciliği sadece yol yapmak olarak görmemek lazım. Fatma Hanım ile birlikte kentimizde sosyal belediyecilik çok önemli bir noktaya geldi” dedi

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Gökhan Ercan: Fatma hanım ile ikinci Leyla Atakan’ı görüyoruz adeta  mask


İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

“ÇOK CİDDİ HİZMETLERİ OLDU

Gala öncesi açıklamalarda bulunan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e böyle bir organizasyona imza attığı için teşekkür ediyorum. Leyla Atakan kentimizde çok önemli bir yere sahipti. Sadece bir belediye başkanı olmasının ötesinde kadın bir belediye başkanı olması partimiz açısından önemliydi. Tercihli sistemde seçilen bir belediye başkanımızdı. Kentimize çok ciddi hizmetlerde bulundu. 

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Fatma hanım ile birlikte ikinci Leyla’yı görüyoruz adeta. Belediyeciliği sadece yol yapmak, altyapı yapmak olarak görmemek lazım. Fatma Hanım ile birlikte kentimizde sosyal belediyeciliğin de çok önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Leyla Hanım filmi de bunun bir örneğidir. Hem kentin tarihsel süreci anlatılıyor hem de geleceğe ışık tutması anlamında değerli bir yapım oldu. Bu filmde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 
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11 Şub 2024 - 20:56 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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