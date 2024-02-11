16 yaşındaki kız zorla evlendirilecekti! Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada 16 yaşındaki bir kızın zorla evlendirileceği ihbarı yapıldı. Düğün davetiyesinin de yerl aldığı paylaşım sonrası yetkililer harekete geçti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
"EMNİYET BİRİMLERİMİZ HAREKETE GEÇTİ"
*İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ve emniyet birimleri ivedilikle harekete geçmiştir.
*Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak olup hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.