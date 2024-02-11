Leyla Hanım’ filmi İzmitlilerle buluştu!

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında 3 meclis üyesi ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatı İzmit Belediyesi'nin öncülüğüyle belgesel filmi yapıldı.

USTA OYUNCU KADROSU

‘ Leyla Hanım’ belgesel filminin galası bugün Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen gala programına, CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi MHP Meclis Üyesi İlker Kazan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse ve çok sayıda davetli katıldı.



“KADIN MÜCADELESİNİN EN BÜYÜK TEMSİLCİLERİNDEN”

Galada ilk sözü alan KYÖD Başkanı Uğur Saral, “Bugünü bir anma günü olarak kabul etmeliyiz. Bugün İzmit’i bir kadın belediye başkanı yönetiyor. En büyük pay Mustafa Kemal Atatürk ve Türk aydınlanmasının neferleridir. Dünya kadını ikinci sınıf görürken Türk Kadınına seçme ve seçile hakkı veren Atatürk ve Layla Atakan gibi mücadeleci kadınlarımızdır. Leyla Atakan yalnızca bir belediye başkanı değildir. Kadın mücadelesinin en büyük temsilcilerindendir.

“HER YERDE İZLETECEĞİZ”

Elbette ki Leyla Atakan’ı gelecek nesillere anlatıp önce ülkemize daha sonra da dünyanın duymasını sağlamak hepimizin görevi. Her yerde izleteceğiz. Belki Ortadoğu’daki kadınlarımızda biz de varız diyecek. Onun mücadelesi peşinden binlerce kadın getirecek. Kız çocuklarımız yeni Leyla Atakan’lan yetilemesi için kız çocuklarımıza burs veriyoruz” ifadelerine ver verdi.

“FİLMİN ARDINDA KOCAMAN BİR EKİP VAR”

Ardından konuşan Leyla Atakan’ı canlandıran başrol oyuncusu Özge Borak ise şu ifadelere yer verdi, “Bu projeye gerçekleştirmekte desteğini esirgemeyen Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederim. Koral Altın ve yönetmenimize teşekkür ediyorum. Filmin arkadında kocaman bir ekip var. Hepsinin emeği çok fazla.

MUAZZAM BİR HAYATLA KARŞILAŞTIM

Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Başaralı olduk ki ödüller de aldık. Bana ilk olarak dedikleri zaman belli başlı bilgiler verdiler. Bende araştırdım. Muazzam bir hayat öyküsüyle karşılaştım. Türkiye’de kadın olmak ve üstüne siyaset yapmak ve bunun altından kalkmak çok büyük bir başarı. Sadece beni seçenlere hizmet veriyorum demeden herkese bütün halka canla başla hizmet veren tam bir cumhuriyetçi atatürk kadının hayatını canlandırıyor olmaktan gurur duydum.

HEP BİRLİKTE YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇ BİR ŞEY YOK

Hep beraber el ele verirsek yapamayacağız hiç bir şey yok. Hep birlikte hareket edersek aynı fikirde olmak zorunda değiliz ama aynı masaya oturabiliriz. Birlik olursam altından kalkamayacağımız hiç bir şey yok. Aydınlık güzel günler için hep birlikte adım atma dileğiyle.”

LEYLA HANIM İÇİN ÇALIŞALI 3 YIL BAŞLADI

Ünlü oyuncu Özge Borak’ın ardından konuşan Yönetmen İlker İşisağ konuşmasında şunları söyledi, “Yönetmenlik hep yaşını almış insanların yapacağı bir meslekmiş gibi algılanıyor. 20’li yallarda biri film çekince genç yönetmen diyorlar. Ama ben Leyla hanım için çalışalı 3 yıl oldu. Başladığımda gençtim. Ama şimdi yönetmenim. Böyle büyük bir projede bana görev verildiği için teşekkür ederim. Maşukiye köyünden başladık çalışmaya. O zaman onu tanıyan mesai arkadaşlarını bulup konuştuk. Bütün oyuncu kadrosuna teşekkür ediyorum. Cumhuriyet’in izinden giden bir kadının filmini çekmek benim için gururdur”