Kocaeli Fuarı'na Başkan Hürriyet’ten Leyla Atakan adı verilsin önerisi!

‘ Leyla Hanım’ belgesel filminin galası bugün Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen gala programına, CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi MHP Meclis Üyesi İlker Kazan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse ve çok sayıda davetli katıldı.



TÜRKİYE’NİN GURURU LEYLA ATAKAN

Programda konuşan İzmit Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yıkılan ve Yeniden yapılması başlanan İzmit Fuarına Leyla Atakan adının verilmesi gerektiğini dile getirdi. Hürriyet konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Leyla Atakan İzmit’in ablası. İzmit’in ve sadece İzmit’in değil Türkiye’nin gururu. İmkansız yıllarda kadın başına neler yapacağımın kanıtıdır. Biz bu projeye başlamamızın en büyük nedeni Türkiye’nin çok fazla haberdar olmamasıydı. Çoğu zamanda İzmit’i de hatırlatmak gerekiyordu. Kaynaklarda da Leyla Atakan geçmiyor. Ama Leyla Atakan doğrudan seçilen ve seçildiği zaman yer yerinden oynadığı bir kadın. Tüm İzmit halkının değerli bir isim.

ORASI LEYLA ATAKAN FUARI OLSUN

Toplum hizmetlerini hep daha iyi bir toplum için hizmet etmiş. 68 yerel seçimlerine aday olduğunda 43 yaşındaymış. Sandıktan belediye başkan olarak çıkıp başkan olarak geçmesi İzmit için de gurur kaynağı. Bir çok önemli eserler yapmıştır. Ama en önemki eserlerinden biri Körfez’in bataklığını kurtarara İzmit Fuarını yapmıştır. Sadece 43 günde yapmış. Yapılamaz dendiği dönemde yapmıştır. Ama şu an çok üzgünüm. O fuar yıkılıyor. Oraya ne yapılacağını yetkisi olan olan Büyükşehir belirleyecek. Ama madem yeniliyoruz gelin oraya Leyla Atakan’ın adını verelim. Adı Leyla Atakan Fuarı olsun. Geçmişin anıları kentlilik bilinci için çok önemlidir. Buradan bunu teklif ediyorum”