Karaca: “Leyla Atakanların yolunda var olmaya devam edeceğiz”

‘ Leyla Hanım’ belgesel filminin galası bugün Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen gala programına, CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi MHP Meclis Üyesi İlker Kazan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse ve çok sayıda davetli katıldı.

CUMHURİYET BİR KADIN DEVRİMİDİR

Galada konuşan TBMM BaşkanVekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca konuşmasında şunları söyledi, “Bana cumhuriyet nedir diye sorduklarında, cumhuriyet bir kadın devrimidir derim. Çünkü cumhuriyet sayesinde erkek egemen bir kurum olan siyasette bizlere ilham veren Leyla Atakan gibi siyasetçi, belediye başkanlarımız, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu cumhuriyetin yarattığı fırsat eşitliğiyle sağlandı. Anadolu'nun yoksul bir köyünden çok yoksul ve zor şartlarda eğitim hayatını tamamlayarak bugün karşımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olarak bulunabilmek de cumhuriyetin bizlere, biz kadınlara yarattığı, yaşattığı fırsat eşitliği işte bu dönemde Cumhuriyet bir kadın devrimidir.

HİZMET KENDİNE GÖREV SAYMIŞ

Bugün kadın siyasetçilere ilham veren Leyla Atakan'ın yaşam öyküsünü sizlerle birlikte keyifli heyecanla izleyeceğiz. Sevgili konuklar, değerli izleyiciler. Evet, Leyla Atakan 1968 yılında erkeklerin egemen olduğu bir yönetim anlayışında, siyasette ben de varım diyebilmiş. Aslında Leyla Atakan Leyla Atakan yapan, genç yaşında İzmit’in köylerinde dolaşarak, kadınlara destek edindiren teşvik edip okuma yazma öğreten yani belediye başkanı olmadan da halka hizmet etmeyi kendisine görev saymış bir kadından bahsediyoruz.

ZOR BİR SÜREÇTEYİZ

Değerli konuklar, kadın siyasetçi olmak zor. Bunu hem belediye başkanımız hem biz kadın siyasetçiler çok yakından tecrübe ederek yaşıyoruz. Ama Leyla Atakan hepimize ilham verirken aynı zamanda da halkla birlikte halkın içinde halk için siyaset yapmayı öğreten bir yaşam öyküsüne sahip. Bugün burada sizlerle birlikte olabilme olanağını ve bu filmde emek vererek bu filmi bizlerle buluşturan Belediye Başkanı'mız Fatma Kaplan Hürriyet ve tüm belediye çalışanlarına da öncelikle huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bir başka teşekkürümüz de tabii ki bu filmi çekmek, bu filmi burada bizlerle buluşturmak önemli. Leyla Atakan’ı hatırlatmak ve bütün Türkiye'ye umut ışığı olarak bütün Türkiye'ye rol model olarak tanıtmayı seçtiği için de ayrıca sayın Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz kadınlar çok zor bir süreçteyiz. Biz kadınlar gerçekten özgürlüklerimiz için mücadele etmek zorundayız ama bizler için ilham kaynağı olan Leyla Atakanların yolunda kadınlar olarak var olmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkürler saygılar sunuyorum.”