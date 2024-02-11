Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir,Trabzon Kayacık Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyarette bulunarak üyelerle bir araya geldi. Seçim çalışmalarına hızla devam eden Demir, derneklerin taleplerini dinleyip, üyelerden destek istedi.
11 Şub 2024 - 22:47- Gündem Güncelleme:
BTP Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir'den Dernek ziyaretleri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.