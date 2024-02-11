11 Şub 2024 - 22:47- Gündem G:

BTP Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir'den Dernek ziyaretleri

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BTP Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir'den Dernek ziyaretleri mask

Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir,Trabzon Kayacık Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyarette bulunarak üyelerle bir araya geldi. Seçim çalışmalarına hızla devam eden Demir, derneklerin taleplerini dinleyip, üyelerden destek istedi.
# türkiye, seçim

11 Şub 2024 - 22:47 - Gündem

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