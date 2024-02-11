BTP Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir'den Dernek ziyaretleri

Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir,Trabzon Kayacık Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyarette bulunarak üyelerle bir araya geldi. Seçim çalışmalarına hızla devam eden Demir, derneklerin taleplerini dinleyip, üyelerden destek istedi.