Başkan Adayı Can seçim çalışmaları için sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Çayırova Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç Çayırova'da esnafları ziyaret ederek yerel seçimler için destek istediler.Esnafın ve vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Can,"bu defa eskisi gibi olmayacak Bağımsız Türkiye Partisi her alanda birinci Parti olacak"dedi.Çayırova Belediye Başkan adayı Mehmet Koç ise;ilçemizde Bağımsız Türkiye Partisi'ne ve adayına büyük talep olduğunu ve inşallah kendisinin de belediye başkan olacağına söyledi.Parti teşkilatının da hazır bulunduğu ziyaretlerde el ilanı ve broşür dağıtımı yapıldı.