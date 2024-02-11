11 Şub 2024 - 22:48- Siyaset G:

Başkan Adayı Can seçim çalışmaları için sahada

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Başkan Adayı Can seçim çalışmaları için sahada mask
Başkan Adayı Can seçim çalışmaları için sahada
Başkan Adayı Can seçim çalışmaları için sahada
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Çayırova Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç Çayırova'da esnafları ziyaret ederek yerel seçimler için destek istediler.Esnafın ve vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Can,"bu defa eskisi gibi olmayacak Bağımsız Türkiye Partisi her alanda birinci Parti olacak"dedi.Çayırova Belediye Başkan adayı Mehmet Koç ise;ilçemizde Bağımsız Türkiye Partisi'ne ve adayına büyük talep olduğunu ve inşallah kendisinin de belediye başkan olacağına söyledi.Parti teşkilatının da hazır bulunduğu ziyaretlerde el ilanı ve broşür dağıtımı yapıldı.
# türkiye, büyük, ziyaret

11 Şub 2024 - 22:48 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.063.794 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL