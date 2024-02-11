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Devrim Nas: Filmimiz İzmitlilere hayırlı olsun

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminde Feridun Özbay’ı canlandıran Devrim Nas gala öncesi yaptığı açıklamada, “ Filmimiz İzmitlilere hayırlı olsun” dedi 

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Devrim Nas: Filmimiz İzmitlilere hayırlı olsun mask

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor 


“İYİ Kİ BU PROJENİN İÇİNDE OLMUŞUM”

Filmde Belediye Meclis Üyesi Feridun Özbay’ı canlandıran Devrim Nas gala öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Filmi ilk olarak Safanbolu Belgesel Film Festivalinde izleme fırsatı bulmuştum. İyi ki de böyle bir projenin içinde olmuşum. Leyla Hanımı Türkiye’ye tanıtacak bu önemli işin parçası olduğumu hissediyorum. Bu akşam Leyla Hanımın memleketindeyiz o yüzden heyecanımız daha da yüksek


“TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE VEFAT ETTİLER”

Vefatının yıl dönümü olduğu için Leyla Atakan’ı da rahmetle anıyoruz. Bu şehre ve bu şehir üzerinden Türkiye’ye nasıl katkı yaptıklarının ilk ürünlerini almaya başlarken talihsiz bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Onların anısını sürdürmek ve onların koyduğu tuğlaların üzerine yeni yapılar inşa etmek isteyen bizler için göstereceğimiz çabanın bir nişanesidir bu film. Filmimiz İzmitlilere hayırlı olsun. 

“ÇOK DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA”

Leyla Atakan’ın doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olması ve genç, başarılı bir belediye başkanının da kendisine bu yolu açmış birisine bu önemi ve değeri vermesi çok değerli. Fatma Başkanın İzmitlilerle güzel bir iletişimi olduğunu biliyorum. Böyle bir filme öncülük etmesi Fatma Başkanın sanata ve şehre verdiği önemi gösteriyor. Geçmişle bugünü buluşturan 2 genç kadın belediye başkanını da buluşturan önemli bir hikaye önemli bir film.”

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11 Şub 2024 - 22:53 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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