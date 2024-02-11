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Bekir Aksoy: Herkes beğenerek izleyecek 

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminde Abdurrahman Yüksel’i canlandıran Bekir Aksoy gala öncesi yaptığı konuşmada, “Çok keyifli bir proje oldu. İnşallah herkeste beğenerek izleyecek” dedi 

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Bekir Aksoy: Herkes beğenerek izleyecek  mask


İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 

“EN HIZLI KABUL ETTİĞİM PROJELERDEN”

Filmde Belediye Meclisi üyesi Abdurrahman Yüksel’i canlandıran Bekir Aksoy gala öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bu en hızlı kabul ettiğim projelerden biri. Biz bugün çok heyecanlıyız. Fatma Hanımın davetiyle gururla buraya geldik. Ben 3 kadına hayır diyemiyorum. Biri İzmit’in Ablası Leyla Atakan, biri Fatma Başkan, biri de eşim. Çok keyifli bir proje oldu. İnşallah herkeste beğenerek izleyecek.”
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11 Şub 2024 - 22:59 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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