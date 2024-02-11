Bekir Aksoy: Herkes beğenerek izleyecek 

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
“EN HIZLI KABUL ETTİĞİM PROJELERDEN”
Filmde Belediye Meclisi üyesi Abdurrahman Yüksel’i canlandıran Bekir Aksoy gala öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bu en hızlı kabul ettiğim projelerden biri. Biz bugün çok heyecanlıyız. Fatma Hanımın davetiyle gururla buraya geldik. Ben 3 kadına hayır diyemiyorum. Biri İzmit’in Ablası Leyla Atakan, biri Fatma Başkan, biri de eşim. Çok keyifli bir proje oldu. İnşallah herkeste beğenerek izleyecek.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.