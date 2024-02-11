Beyti Engin: Böyle bir kadının hikayesini anlatmak gurur verici

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

“HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ”

Filmde gazeteci Kazım Ertek’i canlandıran Beyti Engin gala öncesi yaptığı açıklamada, “Gerçekten hepimizin heyecanlandığı bir iş oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinden dolayı bu seneye ertelemek durumunda kaldık. Bu ülkenin kadınlarının hikayelerini anlatmak ve böyle önemli bir kadının hikayesini anlatmak bizim için gurur vericiydi” dedi.