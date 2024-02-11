Leyla Hanım filminin yönetmeni İlke İşisağ: Leyla Atakan’ı saygı ve özlemle anıyorum

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

UMARIM HERKES ÇOK SEVER

Filmin yönetmeni İlke İşisağ gala öncesi yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 buçuk sene önce başladık çalışmalara. Bu anı da oldukça bekledik. Umarım herkes çok sever filmi. Aynı zamanda Leyla Atakan’ı da bugün saygı ve özlemle anıyorum” dedi.