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Leyla Hanım filminin yönetmeni İlke İşisağ: Leyla Atakan’ı saygı ve özlemle anıyorum

İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin yönetmeni İlke İşisağ gala öncesi yaptığı açıklamada, “

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Leyla Hanım filminin yönetmeni İlke İşisağ: Leyla Atakan’ı saygı ve özlemle anıyorum mask

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

UMARIM HERKES ÇOK SEVER

Filmin yönetmeni İlke İşisağ gala öncesi yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 buçuk sene önce başladık çalışmalara. Bu anı da oldukça bekledik. Umarım herkes çok sever filmi. Aynı zamanda Leyla Atakan’ı da bugün saygı ve özlemle anıyorum” dedi. 
# Kadın, Leyla Hanım, Leyla Atakan, türkiye, seçim

11 Şub 2024 - 23:31 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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