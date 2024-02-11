Gani Müjde: Umarım tüm makamlarda kadınları görürüz



İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

“ERKEKLER YETERİNCE KİRLETTİK DÜNYAYI”

Filmin Senaryo Danışmanı Gani Müjde gala öncesi yaptığı açıklamada, “Bir laf vardır: Dünyayı kadınlar yönetseydi dünya çok daha yaşanılabilir bir yer olurdu. Leyla Atakan ile başlayan Fatma hanımla süren bir süreç bu. Umarım bütün makamlarda bir süre sonra kadınları görürüz. Biz erkekler yeterince kirlettik dünyayı, kadınlara bırakalım daha iyi” dedi.