- Kültür-Sanat

Anıl Taşezen: Güzel bir eser ortaya çıkardık 

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminde İsmail Kolaylı’yı canlandıran Anıl Taşezen gala öncesi yaptığı konuşmada, “ Maalesef kadınların rol model olarak az yer aldığı bir ülkede güzel bir eser ortaya çıkardığımızı düşünüyorum” dedi 

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Anıl Taşezen: Güzel bir eser ortaya çıkardık  mask

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 

“GURUR DUYUYORUM”

Filmde Leyla Atakan’ın vekili İsmail Kolaylı’yı canlandıran Anıl Taşezen gala öncesi yaptığı açıklamada, “İsmail Kolaylı’yı canlandırıyorum. İsmail Kolaylı aynı zamanda Kocaelispor’un kurucu başkanı. Leyla Hanım projesinde yer almaktan gurur duyuyorum. Kadının rol model olarak az yansıtıldığı bir ülkede güzel bir eser bıraktığımızı düşünüyorum. Umarım herkes keyifle izler” dedi. 
# Kadın, Leyla Hanım, Leyla Atakan, türkiye, seçim, Kocaelispor, İsmail Kolaylı

11 Şub 2024 - 23:32 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.063.794 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL