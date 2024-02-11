Anıl Taşezen: Güzel bir eser ortaya çıkardık 

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
“GURUR DUYUYORUM”
Filmde Leyla Atakan’ın vekili İsmail Kolaylı’yı canlandıran Anıl Taşezen gala öncesi yaptığı açıklamada, “İsmail Kolaylı’yı canlandırıyorum. İsmail Kolaylı aynı zamanda Kocaelispor’un kurucu başkanı. Leyla Hanım projesinde yer almaktan gurur duyuyorum. Kadının rol model olarak az yansıtıldığı bir ülkede güzel bir eser bıraktığımızı düşünüyorum. Umarım herkes keyifle izler” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.