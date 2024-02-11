Barış Kıralioğlu: Bu filmde yer almak çok özeldi

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yaptı. Gala, geniş katılımla bu akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“ROLÜNÜ OYNADIĞIM KİŞİYLE TANIŞTIM”

Filmin başarılı oyuncularından Barış Kıralioğlu gala öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Benim için çok heyecanlı bir serüvendi çünkü rolünü oynayacağım kişiyle tanışma şansım oldu. Ben Ataman Özbay’ı canlandırdım bu filmde. Kendisiyle o dönemi konuşma şansım oldu. Benim için o yüzden çok özel bir andı bu filmde bulunmak. Seyirciyle buluşma aşamasına geldik o yüzden çok heyecanlıyım. Umarım herkes filmi çok beğenir” dedi.