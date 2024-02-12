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Bitmiyorlar! 8 düzensiz göçmen yakalandı

Derince ilçesinde durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı
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Bitmiyorlar! 8 düzensiz göçmen yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 8 düzensiz göçmen tespit edildi.Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
# tespit

12 Şub 2024 - 00:02 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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