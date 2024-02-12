MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Sözleşmeli Piyade onbaşı Mustafa Özkardeş, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde şehit oldu.
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Yaşar Güler'in mesajına yer verilerek şu ifadeler kullanıldı;
"Kahraman silah arkadaşımız 11 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.