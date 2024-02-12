MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Sözleşmeli Piyade onbaşı Mustafa Özkardeş, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Yaşar Güler'in mesajına yer verilerek şu ifadeler kullanıldı;

"Kahraman silah arkadaşımız 11 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."