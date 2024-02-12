Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmındaki kombide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet etti. 2'si çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirilirken, mutfak kullanılamaz hale geldi.
- Asayiş
Evin mutfağı alev alev yandı: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Gebze ilçesinde apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmı alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.