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Evin mutfağı alev alev yandı: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gebze ilçesinde apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmı alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Evin mutfağı alev alev yandı: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı mask
Evin mutfağı alev alev yandı: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Evin mutfağı alev alev yandı: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmındaki kombide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet etti. 2'si çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirilirken, mutfak kullanılamaz hale geldi.
# çocuk, sağlık, yeni, acil

12 Şub 2024 - 00:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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