SGK uzmanı açıkladı! Emekli ikramiyeleri için net rakam ortaya çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış için çalıştıklarını söylemesi üzerine gözler bu gelişmeye çevrildi.

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, katıldığı canlı yayında emekli ikramiyeleri için rakam vererek tahminlerini dile getirdi,

Emeklilerle ilgili bu hafta Vedat Işıkhan'ın açıklamaları olduğunu belirten Sevinç, yapılan açıklamalarda özellikle ikramiye konusuna girildiğini, ikramiye ile ilgili çalışma yaptıklarını, önümüzdeki günlerde ise Maliye Bakanlığı ile birlikte yapacakları görüşmeyle neticelendirmek istediklerini belirttiğini söyledi.

"VERİLECEK İKRAMİYELER EMEKLİ MAAŞLARI GİBİ TÜFE'YE ENDEKSLENMELİ"

Emeklilere 2018 yılında ikramiye çıktığını hatırlatan Sevinç “Dendi ki emeklilere destek olsun 1000 TL ile başladı, 1100 liraya çıktı. 2023'te 2 bin lira oldu. Emekli ikramiyesi fix bir rakam ondan sonra artırmazsanız kalıyor. Kaldığı zaman da 2-3 yıl kalıyor. Artırılmadığında çok küçük kalıyor sonra da verilmez hale gelebiliyor veya önemsiz bir rakam haline gelebiliyor. Bunu da emekli maaşları gibi TÜFE'ye endekslenebilir mesela, düzenli olarak artar” ifadelerini kullandı.



“ BÜYÜK MALİYETLERE YANAŞILMIYOR”

Emekli ikramiyesine bakıldığında dalgalı bir seyir olduğunu belirten Sevinç “Tabii burada ağırlıklı olarak bunun maliyetine bakıyor Maliye Bakanlığı. Büyük maliyetlere pek yanaşılmak istenmediğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“İKRAMİYENİN 3 BİN TL OLMA İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ”

Emekli ikramiyesinde 3 bin TL beklentisi olduğunu ifade eden Sevinç, “Yüzde 50 artırıp. 3 bin TL olma ihtimali daha güçlü. Emekliye hiçbir şey vermeyecekseniz bunu 5 bin TL'ye de çıkarabilirsiniz. Bu sefer maliyetler 90 milyar TL civarını buluyor. O da olmaz zorluyor Maliye Bakanlığı'nı kendi içinde” ifadelerini kullandı.

“İKRAMİYENİN REEL OLARAK 8-10 KATINA ÇIKMASI LAZIM”

Sevinç yaptığı konuşmanın devamında, “Bin TL'lik bir artışın aslında emeklilerin talepleriyle çok ilişkili olduğunu düşünmüyorum. 2018 yılında bin lira ile ortalama İstanbul'da ev kiralayabiliyordunuz, 3 bin lira ile şimdi kiralayabilir misiniz? Benzin 5,5 liraydı, şu an 44 lira. 8 katına çıkmış. Ya bu aslında reel olarak 8-10 katına çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: yeniçağ