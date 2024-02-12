Kocaeli’de taksimetre ücretlerine zam gelecek mi? İşte cevabı

Asgari ücret zammı, akaryakıt zammı ve araç bakım masraflarına gelen zamların ve geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan eylem taksici eyleminin ardından taksimetre ücretlerine bir zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan eylemde konuşan Gebze Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Necati Kaya yüzde 60 zam istediklerini belirterek,

“Asgari ücret zammının ardından şoför maaşları 30 bin liraya kadar çıktı. Araç masrafları çok arttı, akaryakıt zamları da üstüne gelince esnafın gelirinde değişiklik olmazken giderleri artmaya devam ediyor. Esnaf bir şey kazanamıyor. Yeni durakların kurulmasını ve acil durum butonunun gelmesi istiyoruz. Taksimetre açılışının duraktan olmasını istiyoruz. Korsan taksilere önlem alınmasını istiyoruz. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) taksilere uygunsuz yere çok fazla ceza kesmesini istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARINA GELEN ZAMLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi,

“Zam talebimizi UKOME’ye bildirdik. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Personel maaliyetleri artıyor, her geçen gün araç bakım maaliyetlerimiz artmaya devam ediyor. Bizler taksici esnafı olarak gerekçelerimizle birlikte zam talebimizi UKOME’ye ilettik.”