12 Şub 2024 - 08:44- Ekonomi G:

Kocaeli’de taksimetre ücretlerine zam gelecek mi? İşte cevabı

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan eylem ardından taksimetre ücretlerine zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya ise, “Bizler taksici esnafı olarak gerekçelerimizle birlikte zam talebimizi UKOME’ye ilettik” dedi.

Aygün Baş
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Kocaeli’de taksimetre ücretlerine zam gelecek mi? İşte cevabı mask
Kocaeli’de taksimetre ücretlerine zam gelecek mi? İşte cevabı
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Asgari ücret zammı, akaryakıt zammı ve araç bakım masraflarına gelen zamların ve geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan eylem taksici eyleminin ardından taksimetre ücretlerine bir zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan eylemde konuşan Gebze Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Necati Kaya yüzde 60 zam istediklerini belirterek,

Kocaeli’de taksimetre ücretlerine zam gelecek mi? İşte cevabı

“Asgari ücret zammının ardından şoför maaşları 30 bin liraya kadar çıktı. Araç masrafları çok arttı, akaryakıt zamları da üstüne gelince esnafın gelirinde değişiklik olmazken giderleri artmaya devam ediyor. Esnaf bir şey kazanamıyor. Yeni durakların kurulmasını ve acil durum butonunun gelmesi istiyoruz. Taksimetre açılışının duraktan olmasını istiyoruz. Korsan taksilere önlem alınmasını istiyoruz. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) taksilere uygunsuz yere çok fazla ceza kesmesini istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARINA GELEN ZAMLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi,

“Zam talebimizi UKOME’ye bildirdik. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Personel maaliyetleri artıyor, her geçen gün araç bakım maaliyetlerimiz artmaya devam ediyor. Bizler taksici esnafı olarak gerekçelerimizle birlikte zam talebimizi UKOME’ye ilettik.”

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12 Şub 2024 - 08:44 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(1)
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Ali Velincu - Aman aman hemen hemen zam yapın,ac kalırsınız sonra.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 08:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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