Altın ve borsa yatırımcıları dikkat: Piyasada beklentiler değişti

Borsa yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 20’den fazla kazandırdı. Endeks cuma günü tarihinde ilk kez 9 bin puanı aştı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda rekor kıran gram altın 2 bin TL civarında hareketini sürdürüyor.

Peki şu an altın, dolar, borsa ve mevduat faizi arasında hangisi daha cazip? Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Baydar gram altın için yıl sonu beklentisini açıkladı.

BORSADA YÜKSELİŞ NE KADAR DAHA SÜRER?

Ekonomist Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde: “Borsada yükseliş olsa da reel anlamda farklı bir tablo karşımıza çıkıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksine (TÜFE) indirgenmiş BIST 100 ocak ayında %2.96 kaybettirmiş durumda. 3 aylık verilere baktığımızda yine TÜFE'ye göre %12.30 ve 6 aylık periyoda göre de %8.26 ekside. İşte enflasyona göre koruma çabaları borsayı nominal bazda yukarı itmektedir. Bu durumda getiri reele dönene kadar da bu çıkış sürebilir.

‘BORSADA HALA YOL VAR’

Aylık bazda ve dolar cinsinden baktığımızda borsa 2023 yılı Eylül ayında 306.90 dolar seviyesini görmüştü. Oysa son kapanış 298.21 dolar seviyesinde. Bu durumda dolar bazlı seviyesine gelmesi için hala yolu var görünüyor.

YATIRIMCILAR BU SEVİYEYE DİKKAT!

307 dolar seviyesine dikkat etmek lazım. Bu seviye TL bazlı 9 bin 412 puan seviyesine denk gelmektedir. Ama daha önce 2 kere sert satış gelen bu bölge satış riski taşımaktadır.

ALTIN, DOLAR, BORSA VE MEVDUAT! EN KAZANÇLISI HANGİSİ?

Borsa halihazırda hem dolar bazında daha önceki zirvelerin altında kaldı hem de reel getiriyi son zamanlarda sağlayamadı. Ancak kritik seviyeye gelmesi nedeniyle direnci kırdığından emin olmadan yeni alım yapmak kısa vade için riskli görünmektedir.

En cazip yatırım aracı şimdilik hala altın görünmektedir. TÜİK verisine göre 2024 yılı Ocak ayı tek reel getiri sağlayan yatırım aracı külçe altındır.

BORSADA YENİ HEDEF BELLİ OLDU

Borsa direnç seviyesini kırmayı başarabilirse yoluna devam edebilir. Ancak işlem hacmi bu konuda pek yeterli görünmüyor. Hedef şimdilik dolar bazlı direnç olan 9400 civarıdır.

‘ALTINDA ORTA VADE SİNYALLER YUKARI’

Altın yurt dışında faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle baskı altında. Ancak 2000 dolar seviyesinin üzerinde düşüşe direnmektedir. Faiz indirimi hayal kırıklıkları bitince ons altın yönünü tekrar yukarı çevirecek gibi görünüyor. Halihazırda orta vade sinyalleri yukarı.

GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN

Gelelim gram altına, burada döviz kuru da bir etken ve yurt içi talep devam ediyor. Yüksek enflasyon altına talep oluşturuyor. Gram altında orta vade yukarı sinyalleri devam ettiği için yükselişler gelebilir. Yıllık enflasyon oranının üzerinde kalma potansiyeli oldukça fazla görünüyor. Gram altın kısa vadede 2016 TL’nin üzerine çok kolay çıkacak gibi duruyor. Yıl sonuna kadar 2900 TL ihtimali fazladır.”

Kaynak: MİLLİYET