Seralar ihracata çalıştı

Çavuşoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Batı Akdeniz’den gerçekleşen her 4 dolarlık ihracatın 1 doları, seralarda yetişen 3 üründen geldi.

Domates birinci

Antalya, Isparta ve Burdur’u içerisine alan Batı Akdeniz bölgesinde ocak ayında 27,7 milyon dolarlık domates, 21,5 milyon dolarlık biber, 6,8 milyon dolarlık hıyar ve kornişon ihracatı gerçekleşti. Sebzede en fazla ihraç edilen ilk 3 ürün olma özelliğini taşıyan domates, biber ve hıyar-kornişon ihracatından 56,2 milyon dolar gelir elde edildi.

Kaynak: MİLLİYET