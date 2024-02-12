Seralar ihracata çalıştı

Çavuşoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Batı Akdeniz’den gerçekleşen her 4 dolarlık ihracatın 1 doları, seralarda yetişen 3 üründen geldi.
Domates birinci
Antalya, Isparta ve Burdur’u içerisine alan Batı Akdeniz bölgesinde ocak ayında 27,7 milyon dolarlık domates, 21,5 milyon dolarlık biber, 6,8 milyon dolarlık hıyar ve kornişon ihracatı gerçekleşti. Sebzede en fazla ihraç edilen ilk 3 ürün olma özelliğini taşıyan domates, biber ve hıyar-kornişon ihracatından 56,2 milyon dolar gelir elde edildi.
Kaynak: MİLLİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.