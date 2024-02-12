- Ekonomi

Seralar ihracata çalıştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Batı Akdeniz’den gerçekleşen 82,9 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının da yüzde 68’ini domates, biber ve hıyar-kornişon ihracatının oluşturduğunu açıkladı.

Seralar ihracata çalıştı mask

Çavuşoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Batı Akdeniz’den gerçekleşen her 4 dolarlık ihracatın 1 doları, seralarda yetişen 3 üründen geldi.

Domates birinci

Antalya, Isparta ve Burdur’u içerisine alan Batı Akdeniz bölgesinde ocak ayında 27,7 milyon dolarlık domates, 21,5 milyon dolarlık biber, 6,8 milyon dolarlık hıyar ve kornişon ihracatı gerçekleşti. Sebzede en fazla ihraç edilen ilk 3 ürün olma özelliğini taşıyan domates, biber ve hıyar-kornişon ihracatından 56,2 milyon  dolar gelir elde edildi.

Kaynak: MİLLİYET
# Dolar

12 Şub 2024 - 09:00 - Ekonomi

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