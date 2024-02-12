Kirada depozito sorunu!

Ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları arasında en çok yaşanan olaylardan biri de depozito sorunu. Evi kiralarken mülk sahibine ödenen depozito için sözleşme bitiminde geri iade hakkı mevcut. Peki depozito iade edilirken bir faiz işletiliyor mu? Kiracı ilk yaptığı ödeme kadarlık bir tutarı mı alıyor?

DEPOZİTODA İADE DETAYI!

Depozito iadesi için ise tüm yıllara yönelik yasal faiz ilave edilerek geri ödenmeli. Kiracı eğer sözleşmeyi feshetmeden ve anahtarları teslim etmeden kiralanan taşınmazdan ayrılırsa, kira borcu devam edeceği gibi depozito iade hakkı oluşmuyor.

'ÜÇ AYLIK KİRA BEDELİNİ GEÇEMEZ'

Avukat Fatma Kübra Karaoğulları konuyla ilgili detayları tek tek anlattı. Karaoğulları açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Borçlar Kanunu'nun 342. maddesinde açıkça düzenleme yapılmıştır. Buna göre, bir depozito bedeli taşınmaz kiralanırken üç aylık kira bedelini geçemez. Kiracı tarafından kiraya verenin muvafakatı olmadan çekemeyecek. Bir banka hesabına vadeli bir banka hesabına yatırılacaktır. Bölgedeki rayiç kira bedeli neyse depozito da kira bedeli üzerinden değerlendirilecektir.

'İADE RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAK'

Örneğin, kiracı evi kiralarken bir aylık depozito bedeli olarak 10 bin TL ödediyse ve tahliye ettiği tarihte bölgedeki rayiç değer eğer ki 40 bin TL’ye ulaştıysa, ev sahibi depozito iadesi 40 bin TL yani o bölgedeki rayiç değer üzerinden yapacaktır.

Depozitonun iadesi kapsamında olan kullanım giderden oluşabilecek basit yıpranmasa dahil değildir. Abonelik borcu bırakmamalı, aidat borcu bırakmamalı. Öte yandan taşınmaza örneğin bir kapı hasarı, bir duvar kırma gibi işlem yaptıysa tamir ettirmeli. Kiraladığı günkü haliyle teslim etmekte mükelleftir."

Kaynak: MİLLİYET