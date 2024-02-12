CHP KARAMÜRSEL'DE 168 KİŞİYE ROZET TAKILDI!

Karamürsel’de, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçen ve aralarında Ahmet Çakmak, Yusuf Hasar ve Turgay Gazi Erdoğan’ında bulunduğu 168 kişi için rozet takma töreni düzenlendi

Karamürsel’de Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık’ın etrafında kenetlenerek CHP’ye katılan 168 kişi için CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı’nda üye katılım töreni çok sayıda Karamürselli de katıldı.

Törene CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, İl Başkan Yardımcıları Fahrettin Salman, Olgu Denizoğlu Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz katıldılar.

Karamürsel İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen üye katılım töreninde konuşan Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık; ”Bugün Karamürsel Tarihi günlerinden birini yaşıyor. Karamürsel’in gençleri omuz omuza, el ele birlikte çalışmak için aramıza katılıyor. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Biz sevgi ekip sevgi biçerek ve rotamızdan şaşmadan yolumuza devam edeceğiz.

Karamürsel gölge başkanlıkla, çift başlılıkla, mevcut durum devam ettirilerek asla yönetilemez.

Karamürsel gölge başkanlıkla, Karamürsel çift başlılıkla, Karamürsel mevcut durum devam ettirilerek, düzen bozulmasın taktikleri ile asla yönetilemez.

Karamürsel’e yeni bir anlayış, yeni bir ruh, yeni bir bakış açısı gerekiyor. Çalışan bir başkan ve ekip gerekiyor.

Bakıyorum arkadaşlar 20 yıldır ne yaptıklarını anlatamıyorlar. Sadece Belediye çalışanlarımızı Ahmet Çalık gelirse hepinizi işten atacak sözleri ile korkutuyorlar. Biz çalışan hiç kimseyi işten atmaya, ekmeğinden etmeye gelmiyoruz. Aksine ekmeği büyütmeye bölüşmeye geliyoruz. Belediye personelimiz en rahat dönemlerini en güzel çalışma ortamlarını bizim dönemimizde yaşayacaklar. Karamürsel hak ettiği en güzel değerde yönetilecek.” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı: “Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel İlçe örgütüne bugün güç katan dostlarımız ile beraber artık Karamürsel’de yeni bir denklem yaratıyoruz. Ve Karamürsel’i bu denklemin sonucunda da halkçı belediyecilik ile tanıştıracağız ”

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı yaptığı konuşmada “Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel İlçe Örgütüne bugün güç katan dostlarımız ile beraber artık Karamürsel’de yeni bir denklem yaratıyoruz. Ve Karamürsel’i bu denklemin sonucunda da halk için çalışan, halkını düşünen halkçı belediyecilik ile tanıştıracağız ” dedi.

Yıldızlı’nın açıklaması şöyle:

“Bugün hem benim açımdan hem hepimiz açısından hem de Karamürsel’in siyasi tarihi açısından çok özel ve önemli bir gün. Bugün sizlerin kattığı büyük güç ve birliktelikle yeni bir döneme giriyoruz. Karamürsel’de Ahmet Çalık etrafında halk ittifakının kurulduğuna hem şahitlik ediyor hem de birebir yaşıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisine Karamürsel İlçe örgütüne bugün güç katan dostlarımız ile beraber artık Karamürsel’de yeni bir denklem yaratıyoruz. Ve bu denklemin sonucunda da halkçı belediyecilik ile Karamürsel’i buluşturacağız. Karamürsel’in birçok problemini, trafik problemini, kent yoksulluğunu ve aklınıza gelebilecek birçok konuyu Ahmet Çalık’ın başkanlığı sürecinde buradaki yol arkadaşlarımız ile birlikte çözeceğiz ve birlikte başaracağız.

Karamürsel Belediyesi sadece Büyükşehir belediyesinin yaptıkları ile övünen bir yer olmayacak. Bilime dayalı, adaletli, hiç kimseyi ayırmadan aynı eşitlikte davranılan bir belediyecilik anlayışı ile Bizim Ahmet ve ekibince yönetilecek. Artık Karamürsel’e bahar gelecek, Karamürsel işçi, çiftçi, esnaf, emekli, genç ve çocukların yaşayabildiği bir Kent olacak. Sizlerin bize verdiği güçle Karamürsel Belediyemizi Ahmet Çalık başkanın önderliğinde kazanmaya hazırız. Tekrar şunu söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel sık sık ifade ediyor; burası baba evidir, baba ocağıdır. Hepiniz baba evine baba ocağına hoş geldiniz.”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) ilçe başkanlığının düzenlediği “ Rozet Takma “ töreninde 168 yeni üyeye rozetleri takıldı.