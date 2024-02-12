SAADET-GELECEK’TEN GÖLCÜK’E ORTAK ADAY

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı önünde yapılan açıklamaya; Saadet Partisi GİK Üyesi Recep SARIDOĞAN, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil KAYIN, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Hasan ARABACI, Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Reyhan ŞENGÜN, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa ÖZSOY, Gelecek Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa GÜDEN, Saadet Partisi Gölcük Kadın Kolları Başkanı Şükriye BİLGİLİ ve Birçok partili ve vatandaş programa katıldı.

Programın açılış konuşmasını İlçe Başkanı Mustafa ÖZSOY gerçekleştirdi.

İlçe Başkanı ÖZSOY: Uzun zamandır gerçekleştirilen istişareler sonucunda Gölcüğümüzü hak ettiği yaşama kavuşturacak adayımızı belirledik. Gölcüğümüzün birçok sorunu var Otopark sorunu, Trafik sorunu, Gençlerimizin Sosyalleşecek bir alan bulamadığı için diğer ilçelere gitme sorunu biz bu sorunların çözümünü biliyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda Proje Tanıtım Toplantısı’nda hazırladığımız çözüm önerilerini 1 Nisan’da gerçekleştirmek üzere halkımızla paylaşcağız.

Selamlama konuşmalarını gerçekleştiren Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın:

Saadet Partisi demek milli görüş demek. Milli görüş demek belediyeyi kazandığımız gün Saadet Partisi rozetini çıkarıp tüm şehrin belediye başkanı olmak demektir. Tüm Gölcüklülerin belediye başkanı olmak demektir. Milli görüş belediyeciliği demek dertlere derman, işsize iş ve sorunlara çözüm demek. Sorunların çözümü için milli görüşü ve Saadet Partisi’ni tercih edeceğiz. Gölcükte Gelecek Partimiz ile ortak aday çıkarttık ve Gölcük emin ellerde olacak inşallah. Gölcük'e Saadet Gelecek !

Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin ÖZÇELİK: “GÖLCÜK HAYDİ BİSMİLLAH”

"Kıymetli İlçe Başkanım, Değerli İl Başkanım Basınımızın Güzide temsilcileri Gölcüğümüzün dört bir yanından gelen Gölcük sevdalısı Hanımefendiler, Beyfendiler geleceğimizin teminatı sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Gölcüğümüzü etkileyecek çok önemli bir karar vereceğiz. Saadet Partisi olarak israfı, kayırmacılığı, rüşveti, savurganlığı önleyecek Milli Görüş Belediyeciliğini yaşatacak kadrolar ile geliyoruz. Artık Adil Düzeni esas alan Milli Görüş ruhunu Gölcüğe getirme vakti geldi. Buradan tüm kardeşlerime sesleniyorum. İşin ehli olan Saadet Partisini iş başına getirirseniz 1 Nisan 2024’ten sonra asla torpile ihtiyacınız olmayacaktır. Yolsuzluğa ve Savurganlığa son vereceğimiz gibi toleransımız da olmayacaktır.

Bize emanet edilen gölcük belediyesi kaynakları yetim malı kadar kutsaldır. Belediye kaynakları yerinde, zamanında ve israf edilmeden Akıllıca hizmetlerde kullanılacaktır. Tek lüksümüz Gölcük halkımızın saadeti ve mutluluğudur. 50 Yılı aşkın süredir yaşadığım Gölcüğümüzde, Beklenilen hizmetlerde bir arpa boyu yol alınamamıştır. Otopark sorunu Gölcüğümüzde çözülmedi, kapalı pazar sorunları çözülmedi, Gölcük trafiği insanlarımızı yorar oldu. Gölcüğün Saadeti ve Huzuru için Tüm etüdler yapıldı, Projelerimiz hazırlandı ve 1 Nisan sabahında Milli Görüş kadrolarını beklemektedir. Gölcük’te 1 Nisan’da itibaren seçimi Saadet Partisi değil tüm gölcük halkı kazanmış olacak. Bizler iş başına geldiğimizde vatandaşlarımıza eşit hizmet sunacak parti ayrımı yapmayacağız.

2024 Mahalli İdareler seçiminde şahsımı aday gösteren siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza teşekkür borç biliyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, Haydi Bismillah” dedi.