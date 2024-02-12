Mesut Çetinkaya’dan Şoförler Odasına ziyaret

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binasında gerçekleştirilen ziyarette, Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve ekibi Başkan Adem Sevinç ve şoförlerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek sohbet etti.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Adem Sevinç, Mesut Çetinkaya ve ekibini samimi ve sıcak bir şekilde karşılayarak 31 Mart Yerel seçimlerinde başarılar diledi.