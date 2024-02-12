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Mesut Çetinkaya’dan Şoförler Odasına ziyaret

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Adem Sevinç ve yönetimini ziyaret etti.

DİLEK COŞGUN
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Mesut Çetinkaya’dan Şoförler Odasına ziyaret mask

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binasında gerçekleştirilen ziyarette, Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve ekibi Başkan Adem Sevinç ve şoförlerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek sohbet etti.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Adem Sevinç, Mesut Çetinkaya ve ekibini samimi ve sıcak bir şekilde karşılayarak 31 Mart Yerel seçimlerinde başarılar diledi.
# Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, cumhur ittifakı

12 Şub 2024 - 09:38 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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