12 Şub 2024 - 09:40- Siyaset G:

Zafer Partisi’nin Kandıra ve Başiskele adayları belli oldu!

31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Zafer Partisi’nin Kandıra ve Başiskele adayları belli oldu

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Zafer Partisi’nin Kandıra ve Başiskele adayları belli oldu! mask
Zafer Partisi’nin Kandıra ve Başiskele adayları belli oldu!
Zafer Partisi’nin Kandıra ve Başiskele adayları belli oldu!
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31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Zafer Partisi Kocaeli teşkilatı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Zafer Partisi yerel seçimler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Darıca Belediyesi, Dilovası Belediyesi, Körfez Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi olmak üzere toplam 7 belediye için başkan adaylarını açıklamıştı. Dün Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 ilçe belediyesi başkan adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada Kandıra Belediye Başkan Adayı Tugay Kazak olurken Başiskele Belediye Başkan Adayı ise Alper Gülebaş oldu. Böylelikle Zafer Partisi Kocaeli’de 9 belediye de adaylarını açıklamış oldu.

KOCAELİ ZAFER’E YÜRÜYECEK

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz sosyal medya hesabından Kandıra ve Başiskele Belediye Başkan Adaylarına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, “Donanımlı ve liyakatli başkan adaylarımızla Kocaeli Zafer’e yürüyecek”
Zafer Partisi’nin Kandıra ve Başiskele adayları belli oldu!
Zafer Partisi’nin Kandıra ve Başiskele adayları belli oldu!
Zafer Partisi’nin Kandıra ve Başiskele adayları belli oldu!

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12 Şub 2024 - 09:40 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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