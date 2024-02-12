Rektör Prof. Dr. Aydın: “Sadece sağlık profesyoneli yetiştiriyoruz”

BİNLERCE SAĞLIKÇI

Emex Otelde gerçekleşen toplantıda; Türkiye’de Sağlık Sektöründe Hizmet Dönüşümü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Modeli konusunda bilgi veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sadece sağlık profesyoneli yetiştiren bir üniversite olduklarına dikkat çekerek, “2015 yılında kurulmamıza rağmen ülkemizin sağlık sistemine 15 bin 775 sağlık profesyoneli kazandırdık. Sadece ülkemize değil dünyaya sağlık profesyoneli yetiştiriyoruz. Bugüne kadar Sudan sağlık sistemine 65, Somali sağlık sistemine 165, Özbekistan sağlık sistemine 130, Suriye sağlık sistemine 7 mezun kazandırdık. --Yurt dışında Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açtık ve buralarda eğitim faaliyetlerimiz başarıyla devam etmektedir. Bu fakülte ve yüksekokullarımızda eğitim dili Türkçe’dir.. -Sağlıkta dönüşüm sürecinin en önemli ayağı kaliteli sağlık profesyoneli yetiştirmek ve bunları bu hastanelerde tutabilmektir. Hastanelerde görev yapan hocalarımız ülkemizin en iyi hocaları ve dolayısıyla asistanlarımız Türkiye’nin en iyi hocalarından eğitim alıyorlar. -Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanında üniversitelerine tahsis edilen teknopark alanında da Türkiye’nin ilk sağlık temalı teknoparkını kurduklarını söyledi. İlaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

BÜYÜK İLGİ

Dr. Fatma E. Taşolar’ın sunup yönettiği programa; Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İştişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 22-23 dönem Milletvekili ve ilk AB Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Ankara Ü. Tıp Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Aydın, Kocaeli İl Sağlık Müd. Yüksel Pehlevan, KBB Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Sakarya Ü. Mühendislik Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, Özel Kültür Okulları sahibi Ali Aydemir, Körfez Trabzonlular Derneği Başkanı Muharrem Okudan, Dr. Lütfiye Ünlü, Hukukçu Mehmet Macil, İş İnsanı Hasan Baykara, Dr. Merve Yılmaz Tellioğlu, KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz, KOÜ Tıp Fak. Hastenesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Mutlu, Makine Müh. Çetin Mut, KOÜ Hukuk Fak. Araştırma Görevlisi Mehmet Mert Dermenci, İş insanı Necati Büyükkaya, Ziraat Müh. Ali Kemal Dilaver, Körfez Marmara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Esener Macil, Ecz. Selçuk Arslan, Dr. Muhammet Hasan Tellioğlu, KOÜ Tıp Fak. Hastanesi Başmüdürü Hakan Bekar, Dr. Ayşe Zeynep Turan Civraz, Esnaf Mustafa Akın, Dr. Hasan Dermenci, son Kuruçeşme Belediye Başkanı-Harita Müh. Ali Kahraman, Makine Müh. Ömer Faruk Yavuz, İş insanı Gökhan Çakır, İzmit Müftülüğünde görevli Şerif Hüseyin Ayaz, Ecz. Merve Kabasakal İlter, Dr. Oktay Taşolar, Makine Müh. Nurul İlter, Dr. İsmail Çapçı,Eğitimci Zehra Genç katıldı.

PROF. AYDIN’A PLAKET ve HEDİYE

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a; Akça Koca K. Platformunun plaketini Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagu, 22-23 dönem İstanbul Milletvekili Dr. Alaattin Büyükkaya, Platform Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Zeynep T. Civraz ve Platform Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu birlikte takdim etti. Platformun hediyesini ise; İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, e. İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok ve Platform Yönetim Kurulu üyesi Dr. İsmail Çapçı verdi.