Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı

Dernek Başkanı İsmail Karagöz ve yönetimi Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve ekibine etkinliklerine katıldıkları için teşekkür etti.

Mesut Çetinkaya, Erzurumlu Hemşehrilerimizle bu güzel ortamda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, gösterdikleri ilgi ve hoş sohbetleri için teşekkür etti.