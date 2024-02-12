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Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya,Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte  Karamürsel Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

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Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı mask
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
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Dernek Başkanı İsmail Karagöz ve yönetimi Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve ekibine etkinliklerine katıldıkları için teşekkür etti.

Mesut Çetinkaya, Erzurumlu Hemşehrilerimizle bu güzel ortamda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, gösterdikleri ilgi ve hoş sohbetleri için teşekkür etti.

Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı
Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı

12 Şub 2024 - 09:53 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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