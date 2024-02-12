Çetinkaya, Erzurumlular Derneği'nin etkinliğine katıldı

Dernek Başkanı İsmail Karagöz ve yönetimi Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve ekibine etkinliklerine katıldıkları için teşekkür etti.
Mesut Çetinkaya, Erzurumlu Hemşehrilerimizle bu güzel ortamda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, gösterdikleri ilgi ve hoş sohbetleri için teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.