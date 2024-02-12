Pakmaya’dan 50. yıl anısına 10.000 fidan bağışı

Maya ürünlerinin yanında fırıncılık, değirmencilik, pastacılık ve ev tüketim ürünleri alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunan Pakmaya, 50. yılında Kilis Yeniyurt Ağaçlandırma Sahası’nda oluşturulacak “Pakmaya Hatıra Ormanı” için 10 bin fidan bağışında bulundu.
Kurulduğu günden bu yana bütün üretim faaliyetlerinde doğayı korumayı ilk önceliği olarak gören Pakmaya, bu bağışla gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma amacına destek olurken son yıllarda meydana gelen orman yangınlarının yarattığı olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.