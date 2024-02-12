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Pakmaya’dan 50. yıl anısına 10.000 fidan bağışı

Türkiye'yi bilimsel yöntemle üretilen maya ile tanıştıran Pakmaya, kuruluşunun 50. yıl dönümünde Tema Vakfı aracılığıyla 10.000 fidanla Pakmaya Hatıra Ormanı oluşturuyor.

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Pakmaya’dan 50. yıl anısına 10.000 fidan bağışı mask

Maya ürünlerinin yanında fırıncılık, değirmencilik, pastacılık ve ev tüketim ürünleri alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunan Pakmaya, 50. yılında Kilis Yeniyurt Ağaçlandırma Sahası’nda oluşturulacak “Pakmaya Hatıra Ormanı” için 10 bin fidan bağışında bulundu.

Kurulduğu günden bu yana bütün üretim faaliyetlerinde doğayı korumayı ilk önceliği olarak gören Pakmaya, bu bağışla gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma amacına destek olurken son yıllarda meydana gelen orman yangınlarının yarattığı olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

12 Şub 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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