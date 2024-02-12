‘Baklagillere destek artsın’

Bayraktar, “Baklagiller dünyada 2 milyardan fazla insan için önemli bir protein kaynağıdır. Dünyada 96 milyon hektar alanda 96 milyon ton üretimle, 135,2 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bir ürün grubudur. Ülkemizin toplam baklagil üretiminden aldığı pay yüzde 1,3 civarındadır. Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen 7 çeşit yemeklik baklagiller arasında en fazla üretilenler nohut, kuru fasulye ve mercimektir. Ülkemizde 1990 yılında toplam 20 milyon dekar olan baklagil ekim alanı bugün 9 milyon dekara geriledi. Baklagillerde son 5 yılda toplam ithalatımız yüzde 90,6 oranında artarak 702 bin ton oldu. Baklagillere verilen prim desteği artırılmalıdır” dedi.