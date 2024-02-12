Bayraktar, “Baklagiller dünyada 2 milyardan fazla insan için önemli bir protein kaynağıdır. Dünyada 96 milyon hektar alanda 96 milyon ton üretimle, 135,2 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bir ürün grubudur. Ülkemizin toplam baklagil üretiminden aldığı pay yüzde 1,3 civarındadır. Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen 7 çeşit yemeklik baklagiller arasında en fazla üretilenler nohut, kuru fasulye ve mercimektir. Ülkemizde 1990 yılında toplam 20 milyon dekar olan baklagil ekim alanı bugün 9 milyon dekara geriledi. Baklagillerde son 5 yılda toplam ithalatımız yüzde 90,6 oranında artarak 702 bin ton oldu. Baklagillere verilen prim desteği artırılmalıdır” dedi.
- Ekonomi
‘Baklagillere destek artsın’
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar “Dünya Bakliyat Günü” dolayısıyla görüntülü mesaj yayınladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.