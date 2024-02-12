Dolar euro altın zirvede!

2024’de de kuruş kuruş artış göstererek her gün yeni bir rekora imza atan dövizdeki zirve yeni haftada da devam ediyor.
Kademeli yükseliş trendinde olan Dolar/TL kuru 30,6830 ile yeni tarihi zirvesini gördü.
Yeni haftanın ilk işlem gününde, Dolar 30,68 TL'den, Euro 33,14 TL'den işlem görüyor.
ONS ALTIN, GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN İSE YÜKSELİŞİNİ KORUYOR
Ons altın 2.023 Dolar'dan, Gram altın 1.995 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 368 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 857 TL'den fiyatlanıyor.
Cuma günkü kapanışta Ons altın 2.025 Dolar'dan, Gram altın 1.998 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 374 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 878 TL'den haftayı geride bırakmıştı.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.