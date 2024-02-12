Dolar euro altın zirvede!

2024’de de kuruş kuruş artış göstererek her gün yeni bir rekora imza atan dövizdeki zirve yeni haftada da devam ediyor.

Kademeli yükseliş trendinde olan Dolar/TL kuru 30,6830 ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Yeni haftanın ilk işlem gününde, Dolar 30,68 TL'den, Euro 33,14 TL'den işlem görüyor.

ONS ALTIN, GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN İSE YÜKSELİŞİNİ KORUYOR

Ons altın 2.023 Dolar'dan, Gram altın 1.995 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 368 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 857 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2.025 Dolar'dan, Gram altın 1.998 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 374 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 878 TL'den haftayı geride bırakmıştı.

Kaynak: YENİÇAĞ