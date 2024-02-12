- Ekonomi

Dolar euro altın zirvede!

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar, euro ve altın zirvedeki yerini koruyor. Türk Lirası kaybını yeni haftada da sürdürüyor.

Dolar euro altın zirvede! mask

2024’de de kuruş kuruş artış göstererek her gün yeni bir rekora imza atan dövizdeki zirve yeni haftada da devam ediyor.

Kademeli yükseliş trendinde olan  Dolar/TL kuru 30,6830 ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Yeni haftanın ilk işlem gününde, Dolar 30,68 TL'den, Euro 33,14 TL'den işlem görüyor.

ONS ALTIN, GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN İSE YÜKSELİŞİNİ KORUYOR

Ons altın 2.023 Dolar'dan, Gram altın 1.995 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 368 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 857 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2.025 Dolar'dan, Gram altın 1.998 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 374 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 878 TL'den haftayı geride bırakmıştı.

Kaynak: YENİÇAĞ
# 2024, yeni, Dolar, cumhuriyet, euro

12 Şub 2024 - 10:26 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.043.176 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL