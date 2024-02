Bıyık: ‘Beni her zaman sokakta göreceksiniz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Muzaffer Bıyık, gece gündüz demeden mahalle buluşmaları, ev ziyaretleri ve dernek buluşmaları gerçekleştiriyor.

DERNEKLERE KONUK OLDU

Hafta sonu yoğun bir mesai gerçekleştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, katılımcı belediyecilik anlayışıyla sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini dinlemek için derneklerle buluştu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte sırasıyla Tokatlılar, Erzurumlular, Karslılar, Ardahanlılar ve Diyarbakırlılara konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızı ortak akılla yönetmek amacıyla dernek ziyaretlerini önemsiyoruz. Sizlerin değerli fikirlerini dinliyor ve projeler geliştiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katılımcı belediyecilik anlayışıyla sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarımız devam edecek” diye konuştu.

BENİM YERİM VATANDAŞIMIZIN YANI

Her zaman vatandaşların arasında sokakta olduğunu da vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık olarak benim yerim her zaman vatandaşımızın yanı oldu. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Beni her zaman sokakta, şantiyede, düğünde, cenazede göreceksiniz. Makamda oturan bir belediye başkanı olmadım. Vatandaşımızın derdini kendi derdimiz olara gördük ve sürekli sizin aranızda olduk. Aynı şekilde sokakta olmaya devam edeceğim” dedi.