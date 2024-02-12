12 Şub 2024 - 10:31- Gündem G:

Öğretmen ataması gündemde

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. İç ve dış siyasette öne çıkan konular, toplantıda ele alınacak. On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Öğretmen ataması gündemde mask

2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Atama, ne zaman gerçekleşecek? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

On binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama için gözler Kabine toplantısında...

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Atama takvimi nasıl olacak?

Öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek.
Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.

31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

Ekonomide yol haritası görüşülecek

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak...
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

Dış politikada ana gündem, ' Gazze' olacak.

İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek.

Kaynak: TRT HABER

# 2024, türkiye, eğitim, Gazze, seçim

12 Şub 2024 - 10:31 - Gündem

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