- Ekonomi

Motorine bu gece zam geliyor!

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise bu gece değişim olmayacak.

Motorine bu gece zam geliyor! mask

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor. 

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli 2 lira 55 kuruş zam gelecek. 

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Kaynak: SÖZCÜ
# Akaryakıt fiyatlar, Zam, motorin

12 Şub 2024 - 10:36 - Ekonomi

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