Motorine bu gece zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli 2 lira 55 kuruş zam gelecek.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Kaynak: SÖZCÜ
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise bu gece değişim olmayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.