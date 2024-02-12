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Yine bir otobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Yine bir otobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı mask

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 

Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi. 

OTOMOBİLDEKİLER YARA ALMADI 

Araca arkasından gelen 17 AAD 344 plakalı otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
# kaza, Balıkesir, yolcu otobüsü

12 Şub 2024 - 10:38 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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