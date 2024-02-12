CHP İzmit seçim startını verdi

31 Mart Yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Örgütü seçime hazır. Örgüt bugün İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenledi. Törene; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, İKM Başkanı Murat Öztürk, CHP İzmit'in eski ilçe başkanları, SKM üyeleri ile partililer katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile davam etti
ÇOK GÜÇLÜ BİR GİRİŞ
Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Bugün güzel bir sabah. Seçim startı diyoruz ama usulen diyoruz. Biz hep birlikte sahadayız ama bugün daha güçlü bir giriş yapalım istedik. SKM’mizi çok geniş oluşturduk. Bu sabah SKM üyelerimizle hep birlikte çelenk sunalım ardından şehitliğe çıkalım dedik. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hep birlikte o sandıktan güzel sonuçlarla ayrıldığımız bir seçim olsun” ifadelerini kullandı.
ŞEHİTLİKTE ANMA
Kültür Tepesi'ndeki törenin ardından CHP heyeti, Bağçeşme Şehitliği'ne geçti. Burada gerçekleştirilen anma törende ise şehitler için dualar edilirken, mezarlar ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.