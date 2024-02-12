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CHP İzmit seçim startını verdi

CHP İzmit İlçe Örgütü, bugün İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk takdiminde bulunarak seçim startını verdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP İzmit seçim startını verdi mask
CHP İzmit seçim startını verdi
CHP İzmit seçim startını verdi
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31 Mart Yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Örgütü seçime hazır. Örgüt bugün İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenledi. Törene; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, İKM Başkanı Murat Öztürk, CHP İzmit'in eski ilçe başkanları, SKM üyeleri ile partililer katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile davam etti

CHP İzmit seçim startını verdi

ÇOK GÜÇLÜ BİR GİRİŞ

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Bugün güzel bir sabah. Seçim startı diyoruz ama usulen diyoruz. Biz hep birlikte sahadayız ama bugün daha güçlü bir giriş yapalım istedik. SKM’mizi çok geniş oluşturduk. Bu sabah SKM üyelerimizle hep birlikte çelenk sunalım ardından şehitliğe çıkalım dedik. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hep birlikte o sandıktan güzel sonuçlarla ayrıldığımız bir seçim olsun” ifadelerini kullandı.

CHP İzmit seçim startını verdi

ŞEHİTLİKTE ANMA

Kültür Tepesi'ndeki törenin ardından CHP heyeti, Bağçeşme Şehitliği'ne geçti. Burada gerçekleştirilen anma törende ise şehitler için dualar edilirken, mezarlar ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

CHP İzmit seçim startını verdi
CHP İzmit seçim startını verdi
CHP İzmit seçim startını verdi

# CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İKM Başkanı Murat Öztürk, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, Fatma Kaplan Hürriyet, chp, seçim, cumhuriyet, Atatürk

12 Şub 2024 - 10:47 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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