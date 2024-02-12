Bağımsız aday Mustafa Can, 'Sokak Hayvanları Projesi' nden bahsetti!

1-Öncelikle mahallelerde bulunan sokak köpekleri hayvanlara zarar vermeden, vatandaşın ve hayvanseverlerin tepkisini çekmeden toplanacak belirlenen hayvan barınaklarına geçici olarak alınacak

2-Mahalle Muhtarlarımıza sıfır envanterle bir sokak teslim edeceğiz. Sonraki akışı ve irtibatı muhtar ve belediye olarak sağlayacağız.

3-Evinde hayvan besleyen ve artık beslemekten vazgeçen ailelerden evlerinden belediye ekipleri gidip teslim alacak (sokağa atılması engellenecek)

4-Büyükşehir belediyesinin organizesinde belirlenecek Doğal alanlar sağlanacak. Sokak köpekleri bu alanlarda barınak değil doğal alanlar sağlanacak

5-İlçe belediyeleri büyükşehire nüfusları, yüz ölçümleri ile orantılı olarak hizmet bedeli ödeyecek, (halkında katılımı sağlanacak)

6-Farklı illerden getirilecek olan sokak köpeklerinin kente girişi engellenecek

7-Her ilçeden alınan sokak köpeklerinin ayrı küpe ve kartı olacak

8-Sokak köpekleri cins ve cinsiyetlerine göre ayrıştırılacak yaşam alanları buna göre belirlenecek.

9-Vatandaş haftanın belli günlerinde sokak köpekleri ile zaman geçirebilecek

10-İsteyen vatandaşa bu sokak köpekleri zimmetlenecek

11 - Bu benim şahsi düşüncem. Sokak köpeklerinin KISIRLAŞTIRILMASINA KESİNLİKLE KARŞIYIM. Bir canlının üreme hakkına müdahale adeta soykırımdır, bunu asla kabul edemem.

12-Üremeyen hayvanların belli yıllar içinde yok olması kaçınılmaz sondur. Nasıl ki bizler nüfusun artışına göre büyük ve orta ölçekli mikro veya makro projeler üretiyorsak bunu hayvanlar içinde yapabiliriz. Şu mantığı kabul edemem artışları ile başa çıkamayız! Doğal şartlarda zaten ölümlerde olacağından sonuç bir dengeye kavuşacaktır. Nasıl ki insan hayatı hem doğum var hem ölüm bir denge gidiyor.

13-Sokak hayvanlarının yaşam alanlarını biz gasp ettik. Şimdi onlarla paylaşmak zorundayız.

14 - Öncelikle de şu anda üst seviyede olan sokak köpekleri panik ve korkusunu ortadan kaldırmamız gerekir.

15-Belediye ve kent halkı mutlaka bir bilgilendirme ve yaptırım paketini, takvimini açıklamalıdır. Bu anlattıklarım gerçekleşmesi zor değil hep beraber kent, sivil toplum ve belediye bu konuyu çözeriz.