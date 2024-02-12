FT'den Erdoğan ve Şimşek'e çağrı

İngiliz finans gazetesi Financial Times, Merkez Bankası'ndaki (TCMB) görev değişikliği sonrası piyasalardaki tepkiyi analiz eden bir yazı kaleme aldı.

Analizde Hafize Gaye Erkan yerine Fatih Karahan'ın atanmasının politika anlaşmazlıklarından kaynaklanmadığı, piyasarın asıl güvendiği unsurun ise Mehmet Şimşek olduğu ileri sürüldü.

Financial Times Yayın Kurulu imzasıyla yayımlanan " Türkiye yatırımcıların yeni ortodoksluğa olan inancını desteklemeli" başlıklı analizde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istikrarın temel kaynağı olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Analize göre, TCMB Başkanı'nın bu ay aniden istifa etmesinin, ülkenin kısa süreli ortodoks politikasının sona erdiğine dair yatırımcılarda tedirginlik yaratması beklenebilirdi. Ancak piyasanın tepkisinin bu kadar sessiz olması, ülkenin ekonomik liderliğindeki gerçek gücün artık Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te olduğunu gösteriyor.

Ancak Şimşek'in tek başına bir kilit adam rolü taşımasının sağlıksız olduğu belirtilen analizde Türkiye'nin ekonomi yönetimindeki kadroyu saygın isimlerle güçlendirmesi gerektiği belirtildi.

ESKİ GÜNLERE Mİ DÖNÜLÜYOR?

Analizde öne çıkan bölümler şöyle oldu

* Yabancı yatırımcılar, 2016'dan itibaren merkez bankası başkanlarının hızla değişmesinden ve faizleri artırma konusunda sık sık isteksiz davranmalarından korktular. Türkiye'nin tahvillerinde ve para biriminde kriz düzeyinde çalkantılar başladı. Birçokları için ülke yatırım yapılabilir olmaktan çıktı.

* Erkan'ın istifası, Erdoğan'ın faiz konusundaki görüşlerini paylaşmayan başkanları görevden aldığı eski günlere dönüş gibi hissettirdi. Ancak önceki tasfiyelerin aksine Erkan'ın gidişi piyasalarda neredeyse hiç dalgalanma yaratmadı.

*Bunun nedeni kısmen Erkan'ın yerine gelen Fatih Karahan'ın Pennsylvania Üniversitesi, New York Merkez Bankası ve Amazon'u kapsayan bir geçmişe sahip olması. Goldman Sachs gibi analistler Karahan'ı "saygın" olarak tanımladı ve Erkan'ın ayrılışının politika anlaşmazlıklarından kaynaklanmadığını belirtti.

FT'DEN KADROYU GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

* Piyasalardaki sakin havanın asıl anahtarı, 11 yıl boyunca Erdoğan hükümetinde üst düzey ekonomik pozisyonlarda görev yaptıktan sonra 2018'de sıkıntılı koşullar altında ayrılan ve geçen yılki seçimlerden sonra tekrar göreve getirilen eski Merrill Lynch bankacısı Şimşek'in güven verici varlığı.

* Fon yöneticileri Şimşek'e bu işi yönetme ve en önemlisi Erdoğan'ı yanında tutma konusunda güveniyor ve yıllar sonra ilk kez Türk varlıklarına geri dönmeye istekli duruyorlar. Karahan, Şimşek'in TCMB için seçtiği isim ve Wall Street analistleri ile yatırımcıları için bu yeterli.

* Bugünkü durum beş yıl öncesine kıyasla büyük bir gelişme. Ancak yine de ideal değil. Şimşek'in omuzlarındaki yük oldukça fazla ve böylesine kilit adam rolü taşıması sağlıksız.

* Türkiye'nin ekonomi yönetiminin üst kademelerinde saygınlığı olan daha geniş bir kadro, Erdoğan'ın ortodoksiye dönüşümünün köklü olduğunun kanıtı olarak çok arzu edilir.

* Şimdilik Cumhurbaşkanı ile Batılı fon yöneticileri arasındaki karşılıklı güvensizlik devam ediyor. Yatırımcılar ise Şimşek'in en önemli yetkili olduğuna inanıyor.

Kaynak: SÖZCÜ