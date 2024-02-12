DMM 105 milyon sığınmacının geleceği iddiasını yalanladı

Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, " Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon. Bu nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek." şeklindeki açıklamasının manipüle edildiği belirtildi.
Bakan Yumaklı'nın "misafir" ifadesinin turistlere yönelik olup "sığınmacı" olarak yorumlanmasının tamamen manipülasyon olduğu açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, "Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında 'misafir' ifadesinden açık şekilde 'turist'leri kast ettiğim görülmektedir ki turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır" dedi.
Kaynak: TRT HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.