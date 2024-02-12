12 Şub 2024 - 11:06- Eğitim G:

Kocaeli Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kocaeli Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında Cambridge Üniversitesi araştırma topluluklarından ReachSci ile araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir protokol imzalandı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı mask
Kocaeli Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kocaeli Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de, Cambridge Üniversitesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Cambridge Üniversitesi araştırma topluluklarından ReachSci ile araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir protokol de imzalandı.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Protokol çerçevesinde iki üniversitesi arasında lisansüstü programlarında öğrencilere yönelik mini-PhD programlarının açılması, araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı eğitimlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 49 ülkede 15 farklı program yürüten ReachSci; Türkiye’den ise ilk defa Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği yapıyor.

BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

İşbirliği kapsamında ise ilk etapta Şubat ayında lisansüstü öğrencilere yönelik mini-doktora programı hayata geçirilecek. Rektör Cantürk, iki üniversite arasında yapılan işbirliğinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, Kocaeli Üniversitesi'nin Araştırma Üniversitesi olmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kocaeli Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kocaeli Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kocaeli Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

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12 Şub 2024 - 11:06 - Eğitim

Mahreç  Aygün Baş

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