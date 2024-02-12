Erenler, 90+4’te muradına erdi: 2-1

KIRAN KIRANA MÜCADELE

2. Küme C Grubu büyük çekişmeye sahne oluyor. 8 takımın mücadele ettiği C Grubu’nda 3’üncü hafta geride kaldı. Hafta sonu oynanan müsabakalarda yine kıran kırana mücadele vardı. Lige yenilgiyle başlayan İzmit Erenlerspor’un yükselişi devam ederken, zirvedeki Derince Birlik, farklı kazandı. İzmit Selanikspor ile Kocaeli Emekspor maçı ise yarıda kaldı.

VEDAT AÇTI EMRE ATTI

İzmit Erenlerspor, İzmit 41 FK’yı son dakika golüyle geçti. Maça hırslı ve yüksek tempoyla başlayan Erenlerspor, ilk yarının sonlarına doğru oyun üstünlüğünü kaybetti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısı daha yüksek heyecana sahne oldu. İzmit 41, kazandığı penaltı golüyle öne geçti, hemen ardından Tahsin Yavuz klas bir golle skoru eşitledi. 90+4’te Vedat Gümüş’ün korner atışına çok iyi yükselen Emre Hür maçın sonucunu belirledi.

3’ÜNCÜ HAFTA NELER OLDU?

Genç ve dinamik bir kadroya karşı mücadele veren Erenlerspor, deneyimli ve tecrübeli isimlerle kazanmasını bildi. Özellikle kaleci Ertuğrul Birinci, çok kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. C Grubu’nda 3’üncü hafta sonunda Derince Birlikspor 9 puanla liderliğini sürdürdü. 6 puan toplayan Erenlerspor ‘Bu ligde biz de varız’ diyerek ikinci sıraya yükseldi. Yenidoğan Serdarspor da Körfez Atılımspor’u 3-2 yenerek puanını 5’e yükseltti. Haftanın diğer karşılaşmasında Kocaeli Emekspor - İzmit Selanikspor karşılaşması Emekspor 6-1 öndeyken yarıda kaldı.

2.AMATÖR LİG C GRUBU PUAN DURUMU

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