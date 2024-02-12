12 Şub 2024 - 11:25- Siyaset G:

Yeniden Refah Partisi Kocaeli adayları tanıtıldı!

Yeniden Refah Partisi 10 Şubat 2024 Cumartesi tüm belediye başkanlarının tanıtıldığı Tanıtım Toplantısı yapıldı.

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Yeniden Refah Partisi Kocaeli adayları tanıtıldı! mask

Ankara Kapalı Spor salonunda yapılan programda ne salon ne sokaklar yetti. 2024 Yerel Seçimlerine damga vuracak.Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan öncülüğünde hem seçim beyannamesi tanıtımını yaptı hem de adaylarını tanıttı. Kocaeli Belediye Başkanı adayları ve Kocaeli’ den büyük bir kalabalıkla katılım sağlandı.

KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TAM LİSTESİ

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı  - Prof.Dr. Doğan Aydal
  • Başiskele Belediye Başkanı Adayı – Uğur Yüksel
  • Çayırova Belediye Başkanı Adayı -  Hamza Ekşioğlu
  • Darıca Belediye Başkanı Adayı – Fatma Kurtuluş
  • Dilovası Belediye Başkanı Adayı – Ercan Oğuz
  • Gebze  Belediye Başkanı Adayı – Kamil Ergün
  • Gölcük Belediye Başkanı Adayı – Ahmet Eren
  • İzmit  Belediye Başkanı Adayı – Mustafa Şahin
  • Kandıra Belediye Başkanı Adayı – Levent Gödek
  • Karamürsel Belediye Başkanı Adayı – Ali Osman Aydın
  • Kartepe Belediye Başkanı Adayı – Berat Kansu
  • Körfez  Belediye Başkanı Adayı  - Hacı Latif İsçen
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12 Şub 2024 - 11:25 - Siyaset

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Yorumlar

(5)
05

Emekli - Katil akp ye depremde ölenlere yardım yapmadım diyenlere oy yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 13:40
04

Emekli - KOCAELI DE 3 BELEDIYE BASKANLIGINI ALABILIR GORUNUSU HAKIM. ADAYLARIN KISILIK YAPISI BAKIMINDAN. BU YUZDEN BU SECIMDE KORKUYU EN COK KBB BASKANI YASAYACAK. BU GERCEKLESIRSE AKP KOCAELI DE GENEL SECIMLERDE NASIL DUSUS YASADIYSA YEREL SECIMLERDE DUSUSU DAHA FAZLA YASAYARAK BELKIDE KBB BASKANLIGI AKP DEN GIDECEK.DEGISIM KOCAELI DE GUZELLIKLERI VATANDASA HIZMETIDE GETIRECEKTIR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 13:30
03

Eroldemirbek - en az yarısı güçlü adaylar YRP rahmetli hocamızın partisidir, oğluna da destek vereceğiz elbette .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 12:46
01

Körfez Li - Körfez Belediye Başkanlığı AK parti için kesin değil. Yeniden Refah partisi adayı

Hacı Latif İşçen Çok güçlü geliyor, Her kesime hitap eden bir İnsan. seçimi alamasa bile ak partiyi sallar.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 11:40
02

Kalender - @Körfez Li 01 nolu yoruma cevabı: hacı latif işcen sadece akpartiye seçim kaybettirir.ve burun farkıyla listesi iyi olursa tayfun beyin kazanacağı kanaatindeyim(akpartili seçmen)

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 12:11
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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