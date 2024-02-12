Yeniden Refah Partisi Kocaeli adayları tanıtıldı!

Ankara Kapalı Spor salonunda yapılan programda ne salon ne sokaklar yetti. 2024 Yerel Seçimlerine damga vuracak.Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan öncülüğünde hem seçim beyannamesi tanıtımını yaptı hem de adaylarını tanıttı. Kocaeli Belediye Başkanı adayları ve Kocaeli’ den büyük bir kalabalıkla katılım sağlandı.

KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TAM LİSTESİ