Yeniden Refah Partisi Kocaeli adayları tanıtıldı!

Ankara Kapalı Spor salonunda yapılan programda ne salon ne sokaklar yetti. 2024 Yerel Seçimlerine damga vuracak.Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan öncülüğünde hem seçim beyannamesi tanıtımını yaptı hem de adaylarını tanıttı. Kocaeli Belediye Başkanı adayları ve Kocaeli’ den büyük bir kalabalıkla katılım sağlandı.
KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TAM LİSTESİ
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı - Prof.Dr. Doğan Aydal
- Başiskele Belediye Başkanı Adayı – Uğur Yüksel
- Çayırova Belediye Başkanı Adayı - Hamza Ekşioğlu
- Darıca Belediye Başkanı Adayı – Fatma Kurtuluş
- Dilovası Belediye Başkanı Adayı – Ercan Oğuz
- Gebze Belediye Başkanı Adayı – Kamil Ergün
- Gölcük Belediye Başkanı Adayı – Ahmet Eren
- İzmit Belediye Başkanı Adayı – Mustafa Şahin
- Kandıra Belediye Başkanı Adayı – Levent Gödek
- Karamürsel Belediye Başkanı Adayı – Ali Osman Aydın
- Kartepe Belediye Başkanı Adayı – Berat Kansu
- Körfez Belediye Başkanı Adayı - Hacı Latif İsçen
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Emekli - Katil akp ye depremde ölenlere yardım yapmadım diyenlere oy yok
Emekli - KOCAELI DE 3 BELEDIYE BASKANLIGINI ALABILIR GORUNUSU HAKIM. ADAYLARIN KISILIK YAPISI BAKIMINDAN. BU YUZDEN BU SECIMDE KORKUYU EN COK KBB BASKANI YASAYACAK. BU GERCEKLESIRSE AKP KOCAELI DE GENEL SECIMLERDE NASIL DUSUS YASADIYSA YEREL SECIMLERDE DUSUSU DAHA FAZLA YASAYARAK BELKIDE KBB BASKANLIGI AKP DEN GIDECEK.DEGISIM KOCAELI DE GUZELLIKLERI VATANDASA HIZMETIDE GETIRECEKTIR.
Eroldemirbek - en az yarısı güçlü adaylar YRP rahmetli hocamızın partisidir, oğluna da destek vereceğiz elbette .
Körfez Li - Körfez Belediye Başkanlığı AK parti için kesin değil. Yeniden Refah partisi adayı
Hacı Latif İşçen Çok güçlü geliyor, Her kesime hitap eden bir İnsan. seçimi alamasa bile ak partiyi sallar.
Kalender - hacı latif işcen sadece akpartiye seçim kaybettirir.ve burun farkıyla listesi iyi olursa tayfun beyin kazanacağı kanaatindeyim(akpartili seçmen)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.