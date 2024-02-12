31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına aralıksız devam eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, gençlerle bir araya geldi. Kartepe Belediyesi Mesire Alanı’na gelen Başkan Kocaman, gençler tarafından meşalelerle karşılandı.

GECEYİ AYDINLATTI

Mesire alanında gençler tarafından yakılan meşaleler geceyi aydınlatırken, variller içerisinde yanan ateş başında gençler Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ile sohbet ettiler. Gitar eşliğinde “Ölürüm Türkiye” türküsünü gençler hep birlikte söylediler.

ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN

Programda konuşan AKP Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu, “Her mahallemizde programlar ve çalışmalar yaptık. Bu manzarayı gördükten sonra Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Sizlerle beraber yapacak daha çok işimiz var” dedi.

EN GÜÇLÜ DESTEK GENÇLERDEN GELECEK

Sözlerine devam eden Dizdaroğlu “Bu süreçte bizlere destek veren Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. 31 Mart seçimlerinde bizlerde sizi yalnız bırakmayacağız. En güçlü destek Kartepe gençliğinden gelecektir” açıklamasında bulundu.

KARTEPE GENÇLİĞİ AYNI YERİNDE

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, “Bir kez daha görüldü ki Kartepe’nin gençliği her zaman aynı yerindedir. Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği Kartepe gençliğinin vereceğini görüyorum. Sizlere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Başkanımızın selamlarını getirdim. Bugün geleceklerdi ancak beyanname toplantısından dolayı katılamadılar” ifadelerini kullandı.

SÖZ VERİYORUZ

“Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa abimiz her zaman bizlerin önünü açmıştır” diyen Çağlayan “Her zaman bizlerin yanında olmuştur. İnanıyorum ki önümüzde ki 5 yıl içinde en büyük desteği gençlerimiz verecektir. Kartepe’yi yine birinci yapacağız. Bu sözü veriyoruz” açıklamasında bulundu.

BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Sizi çok seviyorum. Sizlerin bizi sevdiğinizi biliyorum. Bizi biz yaşan budur. Her zaman bir aradayız. 2019 seçimleri sonrasında en çok programı gençlerimizle yaptık. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin başımızın üstünde yeriniz vardır. Bundan sonra ki süreçte bir ve beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

YAPARSA AK PARTİ YAPAR

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman, “Bu dönem çok hassas bir dönemdir. Millete verdiğimiz sözleri tutmaya çalışıyoruz. Algı operasyonu ile yalanla, dolanla, insanları kandırarak oy alarak başa gelmek yerine bizde bir söz vardır, “Gerçek Belediyeciliği AK Parti Belediyeleri yapar”.. Belediye Başkanı seçilmemiz sonrasında ayağımıza çizmeleri geçirip yağmurda, çamurda milletimizin yanında oluruz” açıklamasında bulundu.

NET BİR MESAJ VERECEKSİNİZ

“Biz belediye başkanı seçilince, başta hesapların peşinde koşmaya, milletimizi kandırmaya çalışmayız” diyen Başkan Kocaman, “Sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızda olacağız. Bu seçimlerde sadece Mustafa abinizi, Tahir başkanınızı seçmeyeceksiniz. Bu seçimlerde ortaya çıkacak neticeyle Ankara’ya Cumhurbaşkanımıza, siyasi partilere çok net bir mesaj vereceksiniz” şeklinde konuştu.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

“Tüm siyasi partiler duysun, Kartepe’de vatanını, milletini, ezanını, bayrağını, toprağını, kardeşini çok seven müthiş bir nesil var” diyen Başkan Kocaman, “Bunu duyurmak için Kartepe’de en yüksek oyu almamız gerekiyor. Bunun içinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalıyız. Her daim sizlerin yanınızda olacağımızı unutmayınız. Açıklayacağımız beyanname ile gençlerimize sürprizlerimiz olacaktır” dedi.