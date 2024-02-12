Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı

Şampiyonada Pre-Juvenile kategorisinde Team Pony üçüncü olarak bronz madalya, Juvenile kategorisinde Team Unicorn ikinci olarak gümüş madalya ve Basic Novice kategorisinde Team Unique birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.

Kulübün antrenörleri Ece ONGÜL KÜÇÜK, Simge YAZICI, Betül ÇELİK BEKÇİ ve Yelda AKINCI, başarılarını şu sözlerle değerlendirdi: "Takımlarımızın bu başarısı, sporcularımızın uzun süren emeklerinin ve antrenmanlarının bir sonucudur. Sporcularımızın azmi ve disiplini, velilerimizin fedakarlığı bu önemli başarıları elde etmemizdeki en büyük etken oldu."

Elite Buz Sporları Kulübü, bu başarıyla adını bir kez daha duyurarak senkronize buz pateni alanındaki üstünlüğünü kanıtlamış oldu. Kulüp, başarılarıyla Türk senkronize buz pateni sporunun gelişimine de önemli katkılar sağlıyor.