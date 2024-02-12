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Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı

İlimizde faaliyet gösteren Elite Buz Sporları Kulübü, 9-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda göz kamaştıran bir performans sergileyerek şampiyonaya katıldığı üç takımında da derece elde etti. Ankara'da düzenlenen şampiyonada, kulübün genç ve yetenekli sporcuları göz alıcı performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

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Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı mask
Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı
Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı
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Şampiyonada Pre-Juvenile kategorisinde Team Pony üçüncü olarak bronz madalya, Juvenile kategorisinde Team Unicorn ikinci olarak gümüş madalya ve Basic Novice kategorisinde Team Unique birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.

Kulübün antrenörleri Ece ONGÜL KÜÇÜK, Simge YAZICI, Betül ÇELİK BEKÇİ ve Yelda AKINCI, başarılarını şu sözlerle değerlendirdi: "Takımlarımızın bu başarısı, sporcularımızın uzun süren emeklerinin ve antrenmanlarının bir sonucudur. Sporcularımızın azmi ve disiplini, velilerimizin fedakarlığı bu önemli başarıları elde etmemizdeki en büyük etken oldu."

Elite Buz Sporları Kulübü, bu başarıyla adını bir kez daha duyurarak senkronize buz pateni alanındaki üstünlüğünü kanıtlamış oldu. Kulüp, başarılarıyla Türk senkronize buz pateni sporunun gelişimine de önemli katkılar sağlıyor.

Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı
Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı
Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı
Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı
Elite Buz Sporları Kulübü, başarıya imza attı

# büyük, oldu, TÜRK

12 Şub 2024 - 11:44 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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